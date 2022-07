Siete cosas que el político no soporta de sus colaboradores

1. QUE LE HAGAN SOMBRA. El poder enferma de soberbia y quien lo tiene no soporta que ningún subalterno le haga sombra. Al jefe se le ocurre lo mejor siempre; es quien ya lo pensó todo. Y eso lo deben de tener claro sus colaboradores. Por eso, siempre hay que empezar con la frase “Por instrucciones del señor… estamos trabajando, atendimos, nos adelantamos…”. Es un rito básico si se quiere sobrevivir en un gabinete.

2. LAS INTRIGAS. En las simpatías del que manda hay funcionarios de primera, segunda y tercera. Y hasta de cuarta. El que manda construye su burbuja con unos cuantos. Ellos monopolizan la información y el poder. Muchos son los que se quedan afuera. Y entonces comienzan las intrigas. Se hacen los grupos y los bloques. Ah, pero no se olvide que en un gobierno nadie está a salvo. Los consentidos también caen.

3. LA FALTA DE RESULTADOS. Los gobiernos viven una gran precariedad financiera. Y una gran ineficiencia. Los resultados son pobres. Muy pobres. Y entonces, a falta de resultados reales, tiene que haber resultados verbales. El funcionario tiene que ser un político audaz y un buen vendedor de inercias. Sacarle jugo mediático al trabajo de rutina. Maquillarle al jefe y a la opinión pública sus logros. Aprovecharse de que pocos investigan sus palabras. Y sus resultados reales.

4. QUE NO TENGAN INICIATIVA. Un funcionario que flota, que no toma decisiones y que no se arriesga, es una carga para el gobierno. Algunos tienen ese método para sobrevivir, porque al jefe tampoco le gusta que sobresalgan. Pero la clave es adelantarse a la atención de los problemas, saber advertir y estar ahí con respuestas cuando el problema estalla. Sí, un funcionario también es una especie de equilibrista.

5. QUE NO LE DEN INFORMACIÓN CONFIABLE. La falta de información de calidad es la madre de los errores del político. Los colaboradores no tienen que esperar a que les pidan la información. Siempre tienen que estar atentos a la agenda y hacerla llegar al que manda. Hay que tener bien informado al político ante la pregunta del periodista. No hay que exhibirlo como un político mal informado.

6. QUE LA GENTE SE QUEJE DE ELLOS. Pocas cosas le molestan tanto al político como el que la gente se queje de sus colaboradores. Van las quejas más frecuentes de la gente hacia los funcionarios: que no los recibe, no les contesta la llamada, nunca está en sus oficinas, es prepotente, nomás le da largas al asunto, no decide.

7. LOS PRETEXTOS. La gente le exige resultados al que manda. El ciudadano es un patrón impaciente e implacable. Ya le han fallado mucho y le cree poco al gobierno. El político debe dar respuestas que convenzan. El poder no quiere pretextos. Quiere que lo hagan quedar bien ante la gente. Porque así es la política, los buenos resultados se los lleva el jefe, las incompetencias son de los colaboradores.