Siete tipos de colaboradores del político

audima

1. El que no tiene idea del cargo. Llega al gabinete por dos razones: es amigo del jefe o su familia, o es un compromiso de campaña. Se piensa que tarde que temprano aprenderá, aunque esto no siempre sucede.

2. El experimentado. Es generalmente quien conoce muy bien su área y los secretos de la burocracia. Ha sobrevivido a los distintos gobiernos. Sabe que será requerido cuando otros fallen y aparezcan los problemas de siempre. Conoce perfectamente dos reglas: no figurar y tener las respuestas que los novatos no tienen.

3. El novato. Llega al cargo con entusiasmo e ingenuidad. Cree que la política es fácil y que hará lo que otros no han podido hacer. Pronto le aparecen los sinsabores. Comprende que los amigos de la campaña de ayer, hoy son enemigos en el gobierno. Ha comenzado la realidad. Algunos endurecen la piel, otros se van.

4. El adulador. Es el tipo de colaborador más común. Es el que más logra sobrevivir en un gobierno. Sabe que el oído del político es débil ante el halago. Sabe que el pudor estorba al momento de halagar a quien manda. Sabe también que la competencia es dura, pues en un gobierno todos suelen adular. Por eso, sobresalir halagando, es una tarea fina. También para ello se necesita oficio.

5. El inconforme. Es el colaborador que esperaba más del cargo que finalmente le dieron. Nunca logra acomodarse. Le gana la amargura y el desgano. Se vuelve un crítico implacable de pasillo, del gobierno a quien sirve y que lo ha relegado.

6. El arrimado. Está ahí por circunstancias de la política. Sabe que no es bien visto en el equipo. Y a veces, ni por su jefe mismo. Tiene que soportar desdenes y malos tratos. Hasta el día que decide irse. Si es que lo decide.

7. El que se cree dueño del jefe. Es el que acapara la confianza del político. Y no pierde oportunidad de presumirlo. Le construye un cerco. Lo aísla. No quiere competencia. Quiere que solo su palabra sea escuchada. Pero ahí está su error: olvida que el poderoso no perdona que lo manipulen. Ni que se adueñen de él.