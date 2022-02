Siete tipos de políticos

audima

1. El político que solo piensa en él. Tiene una visión egoísta. No se preocupa por formar una corriente política. No promueve a sus colaboradores, y si lo hace, es para servirse de ellos. Piensa que él siempre deberá estar a la cabeza del grupo. Que por haberles otorgado empleo en alguna ocasión, sus subalternos deberán seguirlo siempre. No soporta que a los que fueron sus colaboradores les vaya bien por méritos propios. Menos que lleguen a cargos más altos que los que él tuvo.

2. El político profesional. Es el que lleva la política por vocación o por necesidad. Logra sobrevivir a las circunstancias adversas. Sabe que la política es injusta y que no siempre se llega. Tal vez nunca. Se duele de que la política a veces sea generosa con quienes no se han esforzado tanto. Siempre está viviendo de recuerdos y de lo que pudo ser. Sabe de las reglas de la política y las respeta. Sabe adaptarse a las nuevas circunstancias. Le es difícil tener otra profesión o actividad. Es el más criticado, pues solo vive de la política.

3. El político empresario. Siempre niega ser político. Ve a la política con desdén. Es arrogante. Se cree mejor que el político profesional. Tiene dos frases favoritas: “Yo no vivo de la política” y “Yo no vengo a robar porque no lo necesito”. Pero la realidad suele demostrar otra cosa, pues descubre el placer de manejar a su antojo el dinero ajeno. Cree que el Gobierno se puede conducir como una empresa. El político empresario termina pareciéndose a los políticos que tanto critica. Y casi nunca logra ser mejor que ellos.

4. El político circunstancial. Llegó sin proponérselo, por las circunstancias propias de la política. Ganó una elección sin siquiera moverse. Votaron por él, por no querer votar por los otros. Pero él piensa que llegó por sus méritos y lo invade la soberbia. Es quejoso, pues no ha pasado por los pantanos de la política. Todo le duele y le molesta. No tiene paciencia. Es soberbio porque sobredimensiona sus méritos. Termina siendo ave de paso en la política. Como llegó, se va.

5. El político paseador. Dice que la política está en la calle, donde va a escuchar a la gente. Dice. Prefiere las giras de “supervisión” de obras, o las inauguraciones, donde el mayor esfuerzo consiste en cortar un listón con tijera en mano. O agitar una banderita. Lo cierto es que le gustan los escenarios cómodos. Los públicos a modo, aplausos y buenos lugares de comida. También porras. Huye de las oficinas y las reuniones de trabajo, pues ahí solo hay problemas. Y no hay dinero que alcance para solucionarlos. Mejor las giras, pues.

6. El político bravucón. Concibe a la política como un pleito. Como un ring sin ideas ni soluciones. Le gusta ofender a sus rivales, burlarse de ellos, exhibirlos. Descubrir el lodo de la política y la condición humana. Termina haciendo de la política un show. Más si le festejan sus ocurrencias. Generalmente tiene la piel delgada. Es intolerante a la crítica.

7. El político que ve a la política como un negocio. Su prioridad es la obra pública, principalmente los grandes proyectos. No se necesita más explicación. Hacia ahí enfoca sus planes de Gobierno. No suele ser este un político con ideales ni de grandes discursos. Para qué.