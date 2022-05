Siete virtudes que el político ha perdido

audima

1. La seriedad. La política es una actividad seria, porque tiene que dar respuestas a asuntos serios. A veces terribles. El político nunca debe relajarse frívolamente. Más si un acontecimiento grave ha puesto en entredicho su gobierno. Debe cuidar su risa pública, sus reuniones, sus expresiones cuando un asunto ha cimbrado a la gente. Es cuando más se exige seriedad. El político serio no busca la popularidad simplona. Esa popularidad que es la nueva droga de la política.

2. La valentía. La política se nutre por el conflicto. Es su razón de ser. La sociedad son grupos e individuos en permanente disputa. Son desencuentros sobre los que el político debe decidir y actuar. La política no es para los que evaden problemas o no los dimensionan. La política es una actividad para valientes. Que no temen enfrentarse a los criminales ni a los poderosos. La valentía es lo que nunca debe perder un político.

3. El compromiso. Los compromisos, compromisos son. Deben cumplirse. Quedaron plasmados en una campaña, en una entrevista o en un mitin. Los compromisos que se cumplen o no, miden al político. Hablan de su honestidad o su charlatanería. Podrá engañar al público momentáneamente, pero tarde que temprano será descubierto. Las mentiras no son para siempre.

4. La palabra. La palabra entra y sale de la casa de empeño de la política. Ya no es como antes, dicen nuestros mayores. Hoy la palabra se ha vuelto una mercancía; cambia de valor de acuerdo al supermercado político en que se vende. El respeto a la palabra se ha convertido en un mito. Es ficha intercambiable entre políticos que no saben honrar su palabra.

5. La humildad. Solo hay dos tipos de humildad en política: la humildad fanfarrona y la humildad hipócrita. La primera es una especie de autohumildad. Es decir, una humildad que se presume, se alardea, que no tiene empacho en decir, “yo soy humilde porque tengo un origen humilde”. Y la otra humildad es un rostro prestado, una máscara que busca ser lo que no se es. Es la humildad que busca ser hipócritamente solidaria con los enfermos, los ancianos, los desvalidos. Siempre para la foto.

6. Los reflejos. En la era de la sobreinformación, el político responde tarde. Cuando inclusive el impacto de la noticia ha pasado y la gente no vio al político ahí en el momento en el que se le esperaba. Los reflejos son indispensables en la política de hoy. Y muchos políticos los han perdido. Hay que saber dar respuesta en el momento preciso. Cuando el momento clave se ha ido, no vuelve.

7. La ética. Max Weber sobreponía la ética de la responsabilidad a la ética de la convicción. Sí, las convicciones personales pasan a segundo término cuando está de por medio el bien de los que gobiernas que son los más. La ética en política significa, de veras, primero los que gobiernas y luego tú. Hoy sucede al revés.