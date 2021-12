Guardar rencor, otro disfraz que mina nuestra autoestima

Buenos días.

Cuidado con esos disfraces que minan nuestra autoestima. Otro de ellos es guardar rencor. Aparta el odio de tu vida o acabarás haciéndote más daño a ti mismo que a las personas que odias. Perdonar no implica aceptar que lo que te hicieron no tenga importancia. Perdonar es no permitir que lo que te hicieron, arruine eternamente tu felicidad. No dediques un solo minuto más a esos pensamientos tóxicos, nocivos. La vida pasa y nadie va a devolverte el tiempo y la alegría que te roban esas emociones. Buenos días.