Guasave no tiene con qué tener un equipo en la LMP

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “La vida es linda, pero no es fácil, en cambio mi vecina, la de enfrente, es fácil pero no es linda”… La Pimpi.--o-o-o-o-MIAMI no tiene buen transporte colectivo. En cada casa hay cuatro, seis o más automóviles mal manejados por la mayoría. En Sao Paulo, Nueva York y Caracas se maneja muy mal, pero se sabe manejar. En Miami, una mayoría maneja mal porque no saben manejar.** 10 mil fanáticos de los Tigres, los primeros que llegaron al estadio para el juego del miércoles, se quedaron con los deseos de recibir una réplica de la camisa que usó Jack “Gato” Morris con ellos en 1984. Algo salió mal y no llegaron esos souvenirs a tiempo. Entregaron comprobantes con el cual pueden reclamar después la camisa… ** Según Bovada, la Serie Mundial será Medias Rojas-Dodgers. Una segunda posibilidad, Astros-Cachorros. Información que agradezco a mi amigo, Jimmy Shapiro… ** Guasave es un agradable poblado, con su hotel El Sembrador, su acogedor estadio y unos frenéticos amantes del beisbol. Pero no hay población suficiente ni anunciantes apropiados para pagar un equipo de la Liga Mexicana del Pacífico. Por eso me extraña que el empresario Guadalupe Miranda haya solicitado una franquicia al presidente de la Liga, Omar Canizales. El equipo que funcionó ahí era mantenido con dineros de la gobernación, necesarios para tantos problemas de los sinaloenses. Guasave podría jugar en una liga de menor categoría, que podrían organizar con otros tres equipos del área… Uno se debe arropar solo hasta donde llegue el frazada.-o-o-o-o-“Rico es quien tiene tiempo para no hacer nada”… Joseph McKadew.-o-o-o-o-o-** Muy extraño y lamentable que el outfielder cubano, Leonys Martín, de 30 años, haya llegado a los Indios con una bacteria que le afecta todo el cuerpo, especialmente boca, manos y pies. A los nueve días de ser adquirido de los Tigres, se vio imposibilitado para jugar… ** El equipo que más juegos ha ganado en la historia son los Yankees, 10.244 (1903-2018), seguido por los Medias Rojas, 9.489 (1901-2018). Ahora, en una temporada, son 116 el mayor número de victorias alcanzadas, por los Cachorros en 1906 y los Marineros en 2001. Ninguno de esos dos equipo ganó la Serie Mundial ese año… ** Se supone que los cambios de peloteros ayudan a los equipos. Pero entonces los Marineros deberían ganarlo todo. Son quienes más negociaciones han realizado, 70 desde 2015, cuando llegó a esas oficinas el gerente general Jerry Dipoto. Siguen los Bravos, 52. El promedio en las Mayores, 35. El equipo con menos en ese periodo, los Rockies, 13.-o-o-o-o-o-“El sol son los ojos del mundo”… Anónimo.-“Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.