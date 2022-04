Guerra entre Rusia y Ucrania afectará a Mazatlecos en las próximas semanas

audima

La crisis que viene. Si la situación económica mundial provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania no se estabiliza, en las próximas semanas los mazatlecos también empezarán a resentir sus efectos. Las alianzas de camiones ya analizan la posibilidad de reducir las corridas en algunas rutas para sobrellevar el alto costo del diesel. Y es que no hay sector que no se vea afectado por los bruscos cambios en el precio de los combustibles. Los agricultores ven aumentados los costos de producción, los transportistas prevén parar parte de sus flotas por la incosteabilidad del servicio y esto afectaría las importaciones, las exportaciones y la operatividad de las industrias. La situación ha hecho que para Pemex sea difícil surtir a los distribuidores y comercializadores. La superintendencia de Pemex en Mazatlán ha hecho una lista para sectorizar por municipios y estados el suministro de diesel.

La corrupción en Conapesca. Hace unos días, el diputado federal Leobardo Alcántara anunció que llevará al Congreso de la Unión el caso de las extorsiones denunciadas en la Conapesca contra armadores de Sinaloa, para exigir a la Auditoría Superior de la Federación que se haga una auditoría profunda en esa dependencia. A esta voz se le sumó ayer la de la también legisladora federal, Olegaria Carrasco, quien consideró escandaloso la supuesta corrupción denunciada en el departamento de inspección de la Conapesca. Y no es para menos. Los tres sujetos bajo proceso de investigación fueron acusados de extorsionar a un armador de Mazatlán con documentos apócrifos para despojarlo de una producción con valor de 2 millones de pesos. Tras hacerse público este caso, hay ahora una cascada de quejas por supuestas presiones, hostigamientos e intento de extorsión por parte de funcionarios.

Engañosos. En los últimos días, por redes sociales se ha viralizado la queja de ciudadanos que han sido acosados por personas originarias del sur del país para que participen en juegos de azar que son instalados en estacionamientos de centros comerciales en Mazatlán. Los quejosos coinciden en que son varios los individuos que actúan en contubernio para embaucar al hombre o la mujer, que son enganchados mediante la entrega de boletos para que participen gratis. Resulta obvio que no ganan, luego son persuadidos a apostar su dinero en un juego engañoso y manipulado. Señalan que pese a que son juegos de azar y que deberían de estar regulados por la autoridad, desconocen por qué el Ayuntamiento no actúa contra ellos.

En alerta. A pocos días de que inicien las vacaciones de Semana Santa, Mazatlán está recibiendo gente de distintas partes del país que causan una buena derrama económica. Lamentablemente, entre el papel moneda que está en circulación, las autoridades han detectado billetes falsos que terminan por afectar a la economía. Ante esta situación, llaman a los ciudadanos a revisar los billetes de alta denominación para no caer en el engaño y reportarlo ante las autoridades, que ya detuvieron a una persona por esta situación.

Desconocimiento. En Escuinapa, quienes han dado de qué hablar son los integrantes de Cabildo, que han mostrado su desconocimiento total a los procedimientos para sesionar. Aunado a ello, en la pasada sesión, el regidor del Partido del Trabajo, Gabriel Astorga Ceja, hizo la petición al Pleno para que se convoque a sesión únicamente de martes a jueves. Con el argumento que durante los fines de semana no hay funcionarios que despejen sus dudas ante cualquier planteamiento que se pudiera tocar en este Pleno.