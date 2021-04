Guerra sucia en contra de Domingo Mingo Vázquez lo fortalece

Guerra sucia. Una prueba más de que Domingo “Mingo” Vázquez, candidato del Partido del Trabajo a la alcaldía de Ahome, es el rival a vencer ya se presentó tras sorpresivamente salir arriba en la intención del voto en la primera parte de la campaña electoral. Y es que alguien, con dolo, creó cuentas de Facebook a su nombre en la que subieron mensajes para ponerlo en contra de los productores. Además, le hackearon su cuenta en esa red social en la que le borraron parte de sus actividades de posicionamiento. La intención es muy clara: quieren bajarlo en las tendencias del voto. Sin embargo, la forma en que tratan de hacerlo parece que va a tener efecto contrario. Algunos dicen que con eso lo único que provocan es fortalecer a Mingo Vázquez. La operación que hicieron en su contra es muy burda, a lo bruto. El mensaje, el lenguaje que usaron, el perfil del contenido, entre otras cosas, no corresponde a la personalidad del promotor deportivo. Por eso, en los sectores en los que se quería afectar no tuvo ningún impacto porque luego detectaron que era falso.

Le saca jugo. Sabiendo que a eso le puede sacar jugo a su favor, Mingo Vázquez la bateó. Interpuso la demanda penal en la Vicefiscalía a la par que realizó una conferencia de prensa. Al caso le dio máxima publicidad para sacarle el máximo provecho. La victimización podría darle resultados. En la respuesta, el líder sindical electricista ubicó esas maniobras a sus adversarios, a quienes recomendó mejor a no desperdiciar el tiempo en eso porque no lo van a bajar, y para no denigrar más la política. Aunque no especificó a alguien en especial, muchos centraron su atención en los dos bloques electorales fuertes y que van abajo. Sea quien sea el o los autores de esa perversidad, algunos señalan que significa que ya se pusieron nerviosos por el fenómeno electoral de Mingo Vázquez.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: “En un compromiso con la honestidad”, presenta Rubén Rocha Moya su 3 de 3

Condiciones. En la conferencia, además el candidato petista aprovechó para dos cosas: contestarle al candidato de Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Camacho, y precisar las condiciones económicas de su campaña. En lo primero, aseguró que si bien es cierto que está siendo postulado por el PT, partido por el que fue candidato Guillermo “Billy” Chapman, no es lo mismo que el alcalde con licencia, que él es diferente. En todo caso, que va a recomponer el desastre que deja Chapman. Y por lo del dinero, confesó que no ha recibido ningún cinco del comisionado del partido en Sinaloa, Leobardo Alcántara. Algunos dicen que ni recibirá.

Reanimación. Si el candidato priista-panista-perredista a la alcaldía de Ahome, Marco Antonio Osuna Morena, necesitaba aire, calor en su campaña, lo consiguió ayer en la visita que hizo al Mercado 030. Los locatarios lo arroparon, lo reanimaron. Dicen que la pieza clave para ello fue el líder de los puesteros Guillermo Algándar.

Leer más: Ataques y pocas propuestas: Debate de candidatos a diputados locales del distrito 02, Ahome

La resta y suma. Una baja más sufrió la candidata priista a la alcaldía de El Fuerte, Maribel Vega. Y es que Gilberto Vizcarra abandonó en definitiva el barco priista para subirse al del candidato de Morena, Gildardo Leyva. No es cualquier suma ni en la región en que se da. Vizcarra es defensor de los derechos sociales y deportista en la sindicatura de Mochicahui, uno de los lugares que será clave en las elecciones del 6 de junio. Con Vizcarra se suman varios.