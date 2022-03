Guerra total del SNTE vs Rocha Moya

audima

Que Ucrania ni que nada, no hay que ir muy lejos. Aquí en Sinaloa, la clase política más rancia, la élite sindical del magisterio encabezada por Fernando Sandoval, Ricardo Madrid y el exsenador Daniel Amador, de la Sección 53 del SNTE, apoyados por el líder de la Sección 27 de maestros federales, Genaro Torrecillas, libran una guerra sin tregua contra el gobierno de Rubén Rocha y contra la secretaria de SEPyC, Graciela Domínguez.

Envalentonados porque Ricardo Madrid ganó la elección en el sindicato, y acostumbrados a imponer a todos los directivos de la educación en Sinaloa, exigen de entrada, antes de sentarse a negociar que destituyan al subsecretario de Educación, Horacio Lora, porque se atrevió a contradecirlos en las contrataciones irregulares de personal que estaban realizando.

Amenazan con paros de labores y hasta con huelga, para hoy jueves, los cuales no serían necesarios porque hasta el momento no han regresado a clases presenciales a las aulas.

Los maestros del Conalep se adelantaron como punta de lanza con los paros de labores que efectuaron el lunes y el martes, hoy tendrían que regresar a las aulas, después de las vacaciones navideñas porque la Junta de Conciliación y Arbitraje declaró inexistente la huelga que pretendían realizar de facto, pero de seguro se las ingeniarán para no atender a los alumnos. Se quejan que les han hecho descuentos durante las últimas tres quincenas, pero no dicen cuáles ni de a cuánto.

Por el ausentismo persistente de los docentes, la matricula del Conalep se ha venido abajo durante los últimos ciclos escolares ante el avance de otros sistemas educativos de nivel preparatoria, en especial de la UAS, y con los paros podrían estar poniendo en riesgo sus fuentes laborales.

Para atizarle más fuego a la hoguera, Alfredo Heredia impugna la elección del SNTE 53 y se niega a reconocer a Ricardo Madrid. Dice que hubo un cúmulo de mapacherías, entre ellas el activismo de los dirigentes sindicales al mando de Fernando Sandoval y que impidieron votar a la mayoría 4 mil maestros jubilados, para quienes solo instalaron una urna. Difícil que prospere la impugnación, pero es parte de la lucha que se libra por el botín de la educación.

Popurrí. Lo dicho el presidente de la Fedasin, José Luis Polo Palafox, trae tiro cantado con el alcalde Gerardo Vargas, y ayer por la mañana cumplió su amenaza de interponer un amparo, ante el Juzgado 7 federal contra la concesión de basura a una empresa inglesa. Ayer, en conferencia de prensa se lanzó con todo, asegurando que es el único que se atreve a dar la cara en defensa de los intereses de la población y considera que mañana viernes será decisivo, ya que el juez determinará si otorga la suspensión provisional y de no ser así impugnará ante instancias superiores del poder judicial.

Quirino. Hoy es un día crucial para las aspiraciones del exgobernador Quirino Ordaz para convertirse en embajador de México en España, debido a que comparecerá en el Senado y su aprobación está casi asegurada con la mayoría de los senadores de Morena, a pesar del rechazo de los priistas.