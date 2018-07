Guillén es buen mánager, pero no controla la lengua

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Todo el mundo tiene la mente en blanco antes de nacer… Lo malo es que hay quienes se mantienen así, en blanco, toda la vida”… Berto Romero.--o-o-o-o-NO PUEDO CONTESTARLES si no informan desde dónde escriben. Lo siento. Hoy y mañana son Días del Correo.Mi profesor y amigo Alexis Ortiz, de Miami, me jala las orejas…: “¿No debe estar Sandy Koufax entre los mejores pitchers de todos los tiempos?”.Hermano Lexo…: Y él está, siempre que se citen más de 10 nombres. Me pidieron 10. Si se le ubica entre los mejores 10, entonces también habría que colocar a Bob Gibson, Juan Marichal y Don Drysdale. ¿A quiénes cuatro sacamos de la decena?Gerardo Balza, de Valencia, pregunta…: “¿Cuál es su opinión acerca de Oswaldo Guillén como mánager en Grandes Ligas?”.Amigo Yero…: Todo mánager que gana una Serie Mundial es de calidad. Y él ganó la de 2005, con los Medias Blancas a los Astros. Sus problemas son su cabeza y su lengua. Ya no lo contrata nadie por lo mucho y disparatado de hablar. Si fuera mudo, tendría trabajo de sobra como mánager en las Mayores.Raúl Briceño, de Valencia, pregunta…: “¿Cree usted que con la actual racha, los Piratas sean candidatos al título de la División Central, deben realizar cambios antes de la fecha límite, cuales posiciones deberían buscar?Amigo Rulo…: Claro que sí, se han convertido de vendedores en compradores. Lo que deben tratar de conseguir son lanzadores, tanto abridores como relevistas.Salvador Gaxiola, de Obregón, pregunta…: “¿Qué opina de la apatía que demuestra Gary Sánchez, merece que lo corran o que le den otra oportunidad?”.Amigo Chava…: Es muy difícil “correr” a un bigleaguer, y más de las condiciones de Gary. Considero que el mánager Aaron Boone, tiene cómo lograr lo mejor de lo mejor de sus peloteros.Felipe Vásquez, de Maracaibo, pregunta…: “¿Por qué nuestro David Concepción ha estado tan lejos de ser elevado al Hall de la Fama? Habiendo sido el capitán de la Gran Maquinaria Roja, de donde salieron o han salido muchos que pertenecen a ese templo de los inmortales”.Amigo Lipe…: Durante los 15 años de David, candidato a Cooperstown, hubo siempre grandes figuras que diluían los votos, los distribuían, impidiendo que él llegara al 75 %. Después, a los miembros de los Comités de Veteranos no les ha llamado la atención la carrera de David, quien fue, sin lugar a dudas, el mejor shortstop de su época… He ahí la historia de uno que merece estar dentro, pero está fuera.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.