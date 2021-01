Guillermo Blake sale de la Japama por la puerta de atrás

Salida. En medio del escándalo por el desfalco millonario, Guillermo Blake Serrano dejó la gerencia general de la Japama. Se dice que presentó su renuncia, pero otros aseguran que se la pidió el alcalde Guillermo “Billy” Chapman. Para efectos prácticos es lo mismo. En realidad, Blake aceptó ser usado por Chapman para deshacerse de Luis Felipe Villegas en esa posición al inicio de la administración municipal. Por ambición o por lo que sea, Blake no se opuso a ser instalado en el cargo después de que Chapman cesó a Villegas en un procedimiento irregular, lo que este impugnó, pero sin resultados favorables para su reinstalación, porque perdió el rumbo en su defensa. A Blake se le alargó el periodo en ese cargo, pero al final no lo suficiente para terminar esta administración, de la que sale por la puerta de atrás. Ahora falta saber a quién impone Chapman en esa posición, porque los consejeros ni van a chistar al que proponga. De hecho, ya se maneja a Paúl Corona, director de Inversiones de la comuna, y a Diana Margarita Rubio, gerente de Administración y Finanzas de la paramunicipal.



Si ceder. La rebelión de los priistas por el reparto de las candidaturas en Ahome parece no importarle al presidente del PAN, Ariel Aguilar Algándar, ni a los panistas que lo siguen. Dicen que Aguilar no va a ceder sus aspiraciones a la candidatura a la alcaldía para ir en una candidatura común con los priistas y que el abanderado sea priista, para compensar que a los panistas les haya tocado la candidatura a la diputación federal y dos de las cuatro candidaturas a las diputaciones locales. Sin embargo, Aguilar no está haciendo bien los cálculos por su interés personal de ser candidato. El riesgo real que existe es que los priistas suban el tono de la inconformidad al grado de que se ponga a discusión la propia coalición. Es decir, que se le dé marcha atrás, en donde el gran perdedor sería el PAN.



El amarre. Todo apunta a que el líder electricista Domingo “Mingo” Vázquez le va a agarrar la palabra al presidente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, de ir con ellos por la alcaldía de Ahome. Los seguidores del promotor deportivo se alborotaron más al abrirse la alternativa del PAS con posibilidades de que el proyecto cuaje mejor si se logra que sea candidato común a la alcaldía de este partido y del PT, más los que se sumen, incluido el de Morena. Pragmático, Cuen Ojeda jala a Mingo Vázquez por su posicionamiento, así como con otras personalidades en otros municipios, como en Mazatlán, con Fernando Pucheta. Se está en el momento de las definiciones.



Aliento. El exalcalde de Ahome Álvaro Ruelas Echave inició el año con un video emotivo. Está de regreso tras el luto de perder a su padre. El mensaje, sincronizado con imágenes, conmovió a muchos. Y es que refleja el dolor propio por la pérdida personal en el 2020, se solidariza con los demás que tuvieron la suya, sobre todo por el coronavirus, pero a la vez alienta a la fortaleza y unidad. Por cierto, se habla que poco después de que se defina el candidato priista a la gubernatura se va a saber si Ruelas Echave o Bernardino Antelo Esper es el bueno para la alcaldía de Ahome.



El apoyo. No pasaron muchos días de la definición del senador Rubén Rocha Moya como virtual candidato de Morena a la gubernatura, que Vicente Pico dar el golpe mediático a los aspirantes a la alcaldía de El Fuerte. Ayer, Pico subió a las redes sociales una fotografía con Rocha Moya con el mensaje de que fue un gusto coincidir con él. Aún más: le dice a Rocha Moya que cuente con el apoyo de El Fuerte. Muchos consideran que Pico anda buscando el apoyo de Rocha Moya para la candidatura de Morena a la alcaldía fortense. Ya tiene el del Partido Verde.