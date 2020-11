HISTORIA EN EL DEBATE

23 de noviembre de 1970

Programa Escuela-Industria. Para incorporar a Los Mochis al Programa Nacional Escuela-Industria, que tiene por objeto lograr un mayor acercamiento y encauzar efectivamente la vocación de los jóvenes, llegará a esta ciudad el licenciado José Arzani, de la Confederación de Cámaras Industriales. El proyecto es patrocinado por esta confederación y la SEP. Ha sido implantado en otras entidades y sus promotores han puesto su mirada en nuestra ciudad para ponerlo en práctica. Hasta hoy, 20 empresas locales han aceptado formar parte de este sistema.

Ley sobre problemas gobierno-particulares. En virtud del gran significado que tendría para nuestro estado la Ley de lo Contencioso Administrativo, con gran interés se estudia el anteproyecto de la misma en una mesa redonda que preside el licenciado Gonzalo Armienta Calderón, rector de la UAS. Los autores de ese anteproyecto coinciden en la urgencia de establecer tribunales adecuados para el conocimiento y decisión de las contiendas que puedan surgir entre la administración pública y los particulares.

Guinea combate invasión de mercenarios. Abidjan, Costa de Marfil. Una fuerza invasora que estaría integrada por mercenarios europeos y africanos, se embarcó en Guinea y se trabó en combate en la capital con las fuerzas armadas del presidente Ahmed Sékou Touré. El mandatario dijo que colonialismo portugués está sirviendo de puente para la agresión y que los mercenarios están peleando bajo la bandera del imperialismo. Touré, hizo un llamado por la radio a sus conciudadanos para que se armen.

Indicó que numerosos mercenarios han sido hechos prisioneros, pero también dijo que cientos y cientos de mercenarios de todas nacionalidades se encuentran en la ciudad. Guinea tiene un ejército de unos 5 mil hombres preparados y equipados por la Unión Soviética y Alemania Occidental. Touré envió un mensaje urgente a la ONU dando cuenta de la invasión y pidiendo apoyo para su país.

Comulgan los niños Lugo Astiazarán. En la parroquia del Sagrado Corazón los niños Eliseo, Antonio, Alfonso y Mercedes Lugo Astiazarán recibieron por vez primera la Hostia Consagrada. Los padres de los comulgantes, doctor Eliseo Lugo y Carmelita Astiazarán de Lugo, presidieron la ceremonia, en la cual fungieron como padrinos el doctor José Daniel y su señora, Blanca Mondaca de Daniel. Al concluir la ceremonia se celebró una espléndida recepción, en la que los comulgantes recibieron las felicitaciones.

23 de noviembre de 1995

Más drasticidad para delincuentes. Tras señalar que la ley debe reformarse para que el castigo a los delincuentes sea más drástico, pues estos se escudan en ella para obtener prontamente su libertad, junto con la impunidad, ha provocado un aumento en la ola de delitos. La administración de la Canaco local señaló que es necesario que se establezcan medidas más represivas, que sirvan de experiencia a los infractores para que no incurran en nuevos delitos, pues actualmente las leyes dan amplias facilidades para que actúen sin ninguna represión.

Piden a Canadá no recibir a Salinas. México, D.F. Integrantes de redes y comités ciudadanos y otras organizaciones no gubernamentales, realizaron un mitin frente a la embajada de Canadá para exigir no se otorgue residencia en ese país al expresidente de México, Carlos Salinas. Una coordinadora expuso que durante su gestión frente al gobierno mexicano, Salinas dio al país una de las etapas más grises y penosas para nuestro pueblo, por lo que demandan al gobierno mexicano se le finque juicio político.

Papa condena a la mafia. Palermo. Juan Pablo II trajo nuevamente a Sicilia su campaña contra el crimen organizado y conminó a la mafia a “no matar”. Ensalzó, ante 200 obispos, los recientes esfuerzos populares para lograr “una cultura de moralidad, legalidad y solidaridad”. “Ningún hombre, ninguna asociación, ninguna mafia puede cambiar o atropellar el derecho a la vida, el derecho más sagrado de Dios”, señaló. Varios sacerdotes han desempeñado un papel más activo contra esta organización.