Avanza paquete económico, sin grandes cambios

El paquete económico propuesto por el Poder Ejecutivo al Congreso, el 8 de septiembre del presente, está avanzando sin grandes cambios sustanciales en su estructura. El día 31 de octubre la Cámara de Senadores ratificó el dictamen de la Cámara de Diputados sobre la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal, con mucha polémica sobre todo en los temas de las deducciones de donativos, registro de mayores de 18 años al SAT y el tema fiscal al sector primario.

En lo que se refiere a la reforma fiscal, particularmente en el caso de la agricultura se derogó la Fracción III del Art. 74 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, eliminando el régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesca (Agapes) para los agricultores personas físicas, por lo que a partir del ejercicio 2022 estamos frente a cambios de suma importancia que afectarán de manera directa la situación fiscal de las personas físicas que tributaban en este esquema.

Por lo que a partir del próximo año los agricultores (personas físicas) que obtengan ingresos del sector agrícola podrán tributar en el nuevo Régimen Simplificado de Confianza (Resico), siempre y cuando sus ingresos del ejercicio no superen los 3.5 millones de pesos, no sean accionistas o integrantes de personas morales y se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas. Sólo aquellas personas físicas cuyos ingresos no superen los 900 mil pesos no pagarán el ISR por los ingresos provenientes de la actividad, en caso de que los ingresos excedan dicho monto se deberá pagar el impuesto respectivo de este nuevo régimen que puede variar del 1 a 2.5 por ciento por el total de los ingresos.

Además, los contribuyentes que tributen en esta sección Resico no podrán aplicar conjuntamente otros tratamientos fiscales que otorguen beneficios, por lo que debemos estar atentos a la emisión de disposiciones que vengan a aclarar este punto.

Como se puede observar, el Resico va a implicar que los agricultores personas físicas en general y particularmente los pequeños y medianos productores, requieran de asesoría profesional contable para dar cumplimiento a las nuevas obligaciones fiscales, ya que de no hacerlo pueden ser excluidos de esta modalidad mandándolos al régimen de actividades empresariales profesionales con tasas más altas, lo que haría inviable económicamente la actividad de estos productores.

El Presupuesto de Egresos del Federación del 2022, que es la otra parte del paquete económico, que está en proceso de aprobación y que tiene como fecha límite el 15 de noviembre, está al momento de redactar esta columna siendo autorizado por el Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen del PEF 2022, con alrededor de mil 994 reservas de los diferentes grupos parlamentarios.

Este presupuesto incluye un gasto total histórico de 7 billones 88 mil millones de pesos, que significa un incremento del 792 mil millones de pesos (12.6 por ciento) respecto al 2021. La orientación del gasto no presenta grandes sorpresas, se enfoca en la continuación de las obras insignias de esta administración como la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía, y por otro lado incrementa los recursos a los programas sociales prioritarios de la 4T como son adultos mayores, sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro y programa de atención a personas con discapacidad por mencionar los más importantes.

En el dictamen general del PEF recientemente aprobado el 10 de noviembre, principalmente por Morena y sus aliados se reasignaron, respecto a la propuesta original, alrededor de 8 mil millones de pesos, por un lado, destacan los recortes al INE y al Poder Judicial principalmente y por otro lado se reasignaron 2 mil 700 millones de pesos a la Sader, dos mil 457 millones a la Secretaría del Bienestar y mil 580 millones a Salud como las más importantes.

Particularmente en lo que se refiere al sector agrícola, la Sader tendría un presupuesto ya agregada la modificación descrita, de 55 mil 789 millones de pesos, que representaría un aumento del orden del 12 por ciento respecto al año anterior. Al parecer este incremento se daría para el programa de fertilizantes que se aplica en el sur del país principalmente Guerrero, para restituir la pérdida del poder adquisitivo por los incrementos que han tenido los fertilizantes del 130 por ciento este año.

En resumen, podemos decir que se mantiene el viraje de las políticas públicas que tienen que ver con la agricultura comercial, reconociendo los proyectos a la infraestructura hidroagrícola del sur del estado para la Presa Santa María 2 mil 227 millones y 737 millones para la Picachos, también es positivo para nuestro estado la reciente autorización dentro del programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos la componente de pequeños y medianos productores de trigo con incrementos al precio garantizado de cinco mil 790 pesos por tonelada a seis mil 400 pesos por tonelada, en este mismo programa insistiremos para trabajar con el Gobierno de Estado para restituir la componente de Ordenamiento de Mercados para Medianos Productores de Maíz que requiere de apoyo para coberturas y un precio garantizado actualizado; en el caso de las sanidades no se dieron reducciones aunque se ha perdido poder adquisitivo por la inflación, y finalmente con seguridad el resto de los programas estratégicos autorizados para Sader impactarán a los pequeños productores del estado de Sinaloa.

Ya una vez culminado el proceso de autorización del paquete económico y con el Decreto del PEF para el nuevo año, haremos un recuento a detalle de los programas que tiene que ver con nuestro sector.