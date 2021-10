Cámara de Senadores, última oportunidad para la reforma fiscal al sector agrícola

El 8 de septiembre del presente, el Poder Ejecutivo envió al Congreso, el Paquete Económico Fiscal que incluye la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal, las cuales fueron aprobadas por la Cámara de Diputados el 20 de octubre y cuyo dictamen se envió a la Cámara de Senadores para su ratificación final a más tardar el 31 de octubre. En el caso del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que es parte del paquete sólo será aprobado por la Cámara de Diputados con fecha límite del 15 de noviembre.

Actualmente los agricultores, tributan bajo el Art. 74 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR), que contempla el Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesca (Agapes), para personas físicas y morales, independientemente del nivel de ingresos que obtengan en el ejercicio fiscal.

Dentro de este régimen la mayor parte son pequeños y medianos productores (personas físicas) y están exentos de pago de impuestos hasta por un monto en el ejercicio de 40 veces el salario mínimo general elevado al año (un millón 308 mil 452 pesos); para montos entre 1.3 hasta 13.8 millones de pesos la tasa de ISR tendrá una reducción del 40 por ciento, es decir, máximo se pagará una tasa del 21 por ciento.

Además en este régimen se tienen algunas facilidades administrativas, en el caso de los pequeños productores no tienen obligaciones fiscales salvo la de enterar las retenciones efectuadas por pago de impuestos como el IEPS del Diésel y gasolina, el IVA en la adquisición de equipos e insumos que por lo general las personas físicas no recuperan y el Impuesto Predial Rústico Estatal, entre otros, además no tienen impedimento por ser socios o asociados de personas morales como uniones de crédito, parafinancieras, fondos de aseguramiento, sociedades de producción rural, asociaciones agrícolas, etcétera, que son necesarias para la actividad primaria.

El propósito fundamental del RSC es incorporar a los informales al esquema de tributación, que no es el caso de los agricultores personas físicas, y personas morales de derecho agrario, ya que como se explicó tributan en el referido régimen de Agapes, con algunos beneficios, propios de la naturaleza de la actividad que es de alto riesgo por cuestiones climatológicas y de mercados.

Con la iniciativa de la reforma fiscal, se propone eliminar la Fracción III del Art. 74 de la LISR, dejando fuera del régimen de Agapes únicamente a las personas físicas, por lo que tendrían que tributar en el Régimen Simplificado de Confianza (RSC) o en el Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales (AEP).

También se propone derogar el Art. 74 B que actualmente permite el régimen de Agapes a personas morales con ingresos de hasta 5 millones de pesos y constituidas únicamente por ejidatarios y comuneros.

En el caso del RSC encontramos una serie de inconvenientes para los agricultores personas físicas: solamente es aplicable a personas físicas con ingresos de hasta 3.5 millones de pesos anuales (incluye todos los ingresos), desde el primer peso de ingreso pagan ISR, pierden las facilidades administrativas comentadas con anterioridad, no pueden ser socios o asociados de personas morales, no pueden tener estímulos fiscales de ningún tipo, independientemente del nivel de ingresos tienen obligaciones fiscales como presentar declaraciones anuales, contar con un buzón tributario, tener firma electrónica, efectuar pagos provisionales mensuales etcétera, obligaciones que actualmente tienen sólo las personas físicas con ingresos mayores a 1.3 millones de pesos.

Como se puede observar el RSC no favorece a los agricultores personas físicas en general y particularmente a los pequeños y medianos que requerirían de un mayor cumplimiento en las obligaciones fiscales, por lo que seguramente necesitarían de asesoría profesional contable, y por múltiples razones (no estar al día en sus obligaciones fiscales, no ser contribuyente de la lista del 69 B del Código Fiscal Federal, no cumplir con 3 pagos provisionales y no presentar declaración anual) y en forma unilateral pueden ser excluidos de este régimen y una vez excluidos no se les permite legalmente reingresar, por lo que tendrían que tributar como actividad empresarial, lo que hace inviable económicamente la actividad de estos productores.

Por lo anteriormente expuesto, la propuesta de los agricultores, es que no se elimine la Fracción III del Art. 74, y mantener sin cambios el Art. 74 B de la LISR, dejando tributar en el régimen de Agapes a los agricultores personas físicas, con independencia del nivel de ingresos, dejando la alternativa de que si algún productor por su condición particular le convenga migrar al nuevo régimen, pueda hacerlo.

A pesar de la polémica que se dio en la Cámara de Diputados, siendo los temas más controvertidos el tema fiscal al sector primario, las deducciones de donativos y el registro de mayores de 18 años al SAT, se lograron pocos cambios respecto a la propuesta original del ejecutivo.

Particularmente, en el caso de la agricultura se modificó el párrafo 9 del Art. 113 E de la propuesta del RSC, que establece que las personas físicas que se dediquen a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio no excedan los 900 mil pesos no pagarán el ISR por estos ingresos, lo que resulta totalmente insuficiente para nuestros planteamientos ya que deja fuera de este beneficio y de los que se describieron en el régimen de Agapes a la mayor parte de los agricultores personas físicas, por lo que el cabildeo continuará en la Cámara de Senadores, como última oportunidad para incorporar las propuestas del sector primario y particularmente de la agricultura.