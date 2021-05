Disponibilidad de agua, determinante en el programa de siembras de granos

Sinaloa no es un estado que se caracterice por tener abundantes lluvias cada año. De hecho, en los 40, mientras la agricultura de temporal se desarrollaba con mayor auge en otras regiones del país, Sinaloa se quedaba atrás por tener precipitaciones por debajo de la media nacional. Esto de acuerdo al libro del autor Eduardo Frías El oro rojo de Sinaloa (muy recomendado). Aunque ya para los 40 había agricultura formal, se limitaba a las zonas aledañas a los 11 ríos. Pocos hubieran previsto, en aquel entonces, que Sinaloa sería el “Granero de México” y el “Invernadero de Norteamérica”. Así, comenta el autor, la única manera de potencializar la industria fue controlando precisamente el flujo de agua con canales y presas.

Quizá otras regiones con más precipitación hubieran podido liderar la producción de hortalizas y granos en México. Pero fue Sinaloa, la visión de sus productores y el apoyo de la autoridad, lo que concretó el desarrollo de presas y canales que actualmente riegan alrededor de 1 millón de hectáreas que generan casi 12 millones de toneladas de alimentos cada año, con un valor superior a los 3 mil millones de dólares.

Esta maravillosa industria que alimenta a México y a gran parte de Norteamérica se ha cruzado con decenas de retos a través de la historia. Retos de carácter comercial, social, político y climático. La temporada 2021-2022, que pronto estaremos iniciando, se enfrenta con su primer reto: la sequía. No es una situación que no se haya vivido antes. Pero sí es siempre una situación grave que requiere de toda la atención de productores y autoridades.

Hice un breve análisis de los últimos 15 años (2006-2021) respecto a las condiciones de sequía en cada uno de los municipios de Sinaloa utilizando información de la Conagua. Esto en base a su estatus de grado de sequía que se clasifican como: 1) Anormalmente seco, 2) Sequía moderada, 3) Sequía severa, 4) Sequía extrema y 5) Sequía excepcional. Ojo, el análisis lo hice en cada municipio de acuerdo con la situación de sequía solo del mes de mayo de cada año y, aunque no es un dato que determine la situación anual, sirve al propósito de generar discusión.

Así, con base en la clasificación de sequía por municipio, por año, en el mes de mayo, podemos concluir lo siguiente: el año más seco de los últimos 15 fue en 2006, cuando 14 municipios se encontraban en sequía excepcional y 4 en sequía extrema. El segundo año de mayor gravedad, tristemente, es este 2021. Actualmente, 16 municipios se encuentran en sequía extrema y 2 en sequía severa.

Por otro lado, en los últimos 15 años, los municipios que más tuvieron problemas de sequía fueron (de mayor a menor gravedad): Choix, El Fuerte, Sinaloa, Badiraguato, Mocorito, Salvador Alvarado, Cosalá, San Ignacio, Culiacán, Guasave, Navolato, Angostura, Concordia, Ahome, Mazatlán, Rosario, Elota y Escuinapa.

¿Qué ha pasado con la producción de hortalizas y granos el año posterior a una sequía?

En estos 15 años, en el mes de mayo, los cuatro años más críticos han sido: 2006, 2021, 2007 y 2011. La realidad es que la producción en toneladas de hortalizas no sufrió cambios relevantes los años después de las sequías. Cabe destacar que la horticultura del estado cuenta en su mayoría con riego por goteo, lo que representa un menor uso de agua. Además, del millón de hectáreas que se siembran en el estado, solo 64 mil son de hortalizas.

Si analizamos, por otro lado, los volúmenes de maíz en los años posteriores a las sequías, nos daremos cuenta que en las de los años 2006 y 2007 no afectó las millones de toneladas producidas.

No siendo así en la sequía del 2010 y la helada del 2011, donde se pasó de producir 5.2 millones de toneladas en el 2010 a 2.9 millones de toneladas en el 2011, debido a que, por el fenómeno natural que se presentó en el mes de febrero, muchos productores alcanzaron a resembrar, lo que ocasionó que se vaciaran las presas, tomándole a Sinaloa cuatro años para volver a producir 5 millones de toneladas anuales. Por supuesto, la helada que se sufrió y el golpe económico que esta trajo consigo fueron, sin duda, la variable más importante en la reducción de volúmenes.

¿Cómo estamos? Las presas de Sinaloa siguen en un 10 por ciento de almacenamiento, contra un 45 por ciento del año pasado. Y aunque no se vislumbran lluvias para los próximos días, las expectativas de los expertos han cambiado respecto al fenómeno de “La Niña”. Se espera que este se neutralice y se tenga un verano normal de lluvias y huracanes. Llegar, pues, a los 700 milímetros anules promedio del estado. No olvidemos, además, que las presas del estado no dependen de las lluvias de Sinaloa exclusivamente, sino de las lluvias de las sierras de Durango y Chihuahua. La presa Luis Donaldo Colosio, por ejemplo, hace apenas unos días estaba prácticamente en 0 por ciento de almacenaje y ahora está en un 20 por ciento. ¡Lluvias de la sierra!

Así, como en el beisbol, se inicia la primera entrada con 4, bueno, 6 carreras abajo. Y aunque los jugadores no están en nuestras manos, solo nos queda esperar que las lluvias continúen en la sierra, un verano con lluvia abundante y, ¿por qué no?, otro Manuel que traiga mucha agua y poco viento. Y si confiamos que Dios es el coach del equipo, seguro lo sacará adelante.