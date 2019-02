¡HAY QUE CUIDARSE DEL SOL!

PREVENCIÓN. Vladimir Salomón Montijo, responsable de la Estación Climatológica de la Facultad de Biología de la UAS, hace un llamado a la población por alerta de riesgo de rayos ultravioleta, explicó que aunque todo el año se reciben dichos fenómenos es de febrero hasta julio cuando se perciben los niveles extremadamente altos.

URGE ATENCIÓN. El propio encargado del panteón municipal en Guasave ha pedido apoyo al Gobierno para que pongan más atención en ese inmueble, pues ya se han dado asaltos al interior del mismo, aunado a que también es usado por algunos para drogarse. Ante esa situación se tendrá que reforzar la vigilancia, antes de que ocurra una desgracia.

¡AUXILIO! En la Playa Colorada, Angostura, el único consultorio médico que tienen, no tiene médico y para acabarla de amolar ni curitas. La comisaria Edelmira Mejía Gallardo anda bien preocupada porque dice que las autoridades se hacen de la vista gorda.

SIGUEN LOS BACHES. En Los Mochis no hay carro que no se escape de un bache, siendo los más grandes los que se encuentran en el bulevar Centenario, Belisario y Degollado, hoyos que hasta el momento no han sido reparados por el Ayuntamiento. ¡Que ya se preocupen por resolver las cosas! ¿No?

CUIDADO DONDE PISA. La nueva avenida Bahía de Mazatlán quedó muy bonita y rescató esa parte de la Laguna del Camarón que era espacio sin uso. Lo malo es que la raza se lleva a los perros a hacer sus necesidades y no limpia, y a eso sume los borrachos que ya agarraron la zona de cantina.