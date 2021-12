Había una vez un país en donde las mujeres podían caminar orgullosas por las calles, alimentando su amor propio al llevar su cabello suelto, con un vestido veraniego o la ropa de su elección, y nunca dependiendo del acoso o del miedo, también podían salir solas o acompañadas. Las miradas de los varones se deslizaban por sus cuerpos sin mancillarlos, y eran tratadas con respeto, con cortesía, nada dañaba, de ninguna manera, la forma en la que eran percibidas en el mundo.

En ese lugar, ser feminista no era una expresión sórdida y no se consideraba al feminismo una voz de batalla contra un sistema; ser feminista era entender que una mujer no necesita parecerse a un hombre para tener fortalezas.

Desde luego que también se cometían delitos y, ciertamente, la violencia de género también existía, sin embargo, era un problema en el que todos estaban involucrados a favor de erradicar esa costumbre ancestral de patriarcado y machismo. No era algo alarmante; el acoso, los golpes, la violación sexual, las desapariciones o las muertes eran casos aislados. Ahí, no se generalizaba la violencia de un hombre hacia la mujer por ser mujer; en esa tierra lejana la sociedad sentaba sus bases en el respeto a la vida y en la protección a los más vulnerables, contemplando en ese grupo a las mujeres.

Cuando una mujer era atacada o violentada, a las víctimas se les brindaba apoyo de todo tipo y en las instituciones judiciales ellas recibían un trato digno. Si alguna mujer desaparecía, no era juzgada injustamente por la sociedad ni tampoco había expresiones como “seguro se fugó” o “se le notaba que era una loca”; si una mujer sufría violación sexual, nadie se preguntaba “¿cómo iba vestida?”, porque en esa nación distante entendían que una vestimenta no justifica una trasgresión, una violación sexual o una muerte.

No existía impunidad en el contexto de la desaparición forzada. Las víctimas no solo eran números, sino seres humanos. Era una sociedad responsable que no buscaba excusas para culpar a las víctimas.

Entendían que las personas que viven violencia sufren dolor, desamparo, que los insultos y golpes arrancan a tiras la autoestima, que no es normal flagelar el cuerpo y el alma de la compañera de vida, de su madre, hermana, hija, que los golpes no sanan con promesas; que todo ello ocasiona un deterioro en las relaciones familiares. Ahí se abrían puertas y ventanas para que la violencia saliera a la luz; las mujeres no estaban solas, siempre contaban con el apoyo de la colectividad.

Existía, además, la cultura de la denuncia, y la aplicación de la ley era pronta y expedita para evitar que esas conductas no normalizaran o justificaran la violencia y, así, se lograra erradicar los abusos de poder y la desigualdad.

No se cuestionaba la equidad de género, sino que se admitía. Para la sociedad de ese país hablar de hombres y mujeres era entender la igualdad a partir de sus diferencias.

Había una vez una nación apartada donde las mujeres no pedían perdón por ser mujeres; era un mundo diferente, progresista, humano, pero este país lejano no es, ni será nunca, nuestro México...