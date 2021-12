Hábitos que acaban por robarte la ilusión

Muy buenos días.

Para que en el futuro te resulte más sencillo evitar esos hábitos o pensamientos que a la larga acaban por robarte la ilusión, o lo que es peor, por minar tu autoestima, aquí te sugerimos algunos de los disfraces más comunes: Primero, perder el tiempo con la gente equivocada. La vida es demasiado corta para perderla con personas que subestiman tu verdadero valor. El amor o la amistad no se pueden imponer, así que no deberías tener que luchar por hacerte un hueco en la vida de nadie. Si alguien te quiere en su vida, te hará un espacio para ti. Si además te cuesta trabajo identificar a la gente correcta, que es bastante frecuente, aquí tienes una pista: si no tienes que preocuparte de lo que dices, estás con las personas adecuadas.