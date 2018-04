¿Hablamos de políticas públicas o solo de telerrealidad?

El otro día, el gobierno de Trump anunció un nuevo tratado comercial con Corea del Sur. También anunció que el presidente Trump acababa de nombrar secretario de Asuntos de los Veteranos al médico de la Casa Blanca. ¿Qué tienen en común estos nombramientos?

La respuesta es que ambos son indicadores de cómo ve Trump su trabajo. No parece considerar importante la legislación real; en cambio, todo lo hace como si fuera un ejercicio de telerrealidad.

Por desgracia, lo que se ve bien en televisión no es necesariamente bueno para Estados Unidos o el mundo.

Ronny L. Jackson, el recién nombrado secretario de los veteranos, ciertamente se ve bien en televisión, ya que vimos cuando le entregó a Trump un excelente proyecto de ley de salud, que incluyó una declaración de que el presidente, aunque tiene sobrepeso, se salva de ser oficialmente obeso, gracias a que desde que asumió el cargo al parecer creció una pulgada.

No obstante, la cintura no es lo que importa en este caso; como David Axelrod dice: “No hay nada más espantoso que pensar en cinturas”. La cuestión, más bien, es que estar a cargo de la salud de los veteranos es un trabajo administrativo, no médico, y Jackson no tiene experiencia administrativa.

¿Pero qué tiene que ver esto con los tratados comerciales?

Pues bien, la semana pasada el mercado de valores cayó debido a temores de que Trump estaba alistándose para comenzar su tan anunciada guerra comercial. Sin embargo, luego se recuperó un poco, debido a que los inversionistas decidieron que el presidente básicamente estaba fanfarroneando.

Ese acuerdo con Corea sigue la misma línea de la fanfarronería. Aunque se promocione como una victoria importante, es en esencia insignificante en cuanto a su contenido real. Corea de cualquier modo aumentará las cuotas que las empresas estadounidenses no están cubriendo y desviará un porcentaje menor de sus exportaciones de acero a otros destinos. Es difícil no tener la sensación de que la meta era anunciar algo, sin importar el contenido, y llamarlo una victoria.

Una vez que uno comienza a ver al gobierno de Trump como un ejercicio publicitario, no de políticas públicas, empieza a ver indicios de ello por todas partes.

Por ejemplo, suele decirse que el director del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos es el principal economista del presidente, pero esa es una imprecisión. Lo que se supone que la persona que ostenta ese cargo debe hacer es actuar como coordinador: asegurarse de que el presidente reciba asesoría económica coherente, que la creación de legislaciones en distintas áreas sea acorde con la visión general del gobierno, y así sucesivamente.

Evidentemente, se requiere una comprensión bastante buena de la economía para distinguir un consejo bueno de uno malo, pero además se requieren otras habilidades, administrativas y diplomáticas; en esencia, el director del consejo tiene que ser un intermediario honesto y efectivo de las ideas y acciones de otros.

Así que, cuando Trump decidió que Larry Kudlow remplazara a Gary Cohn en ese puesto, el historial impresionante de Kudlow en economía —se ha equivocado en todo— solo era parte del problema. Además de eso, el papel de comentarista gritón de televisión por cable en absoluto ha preparado a Kudlow para el empleo que se supone que debe hacer.

No importa: según Kudlow, el presidente dice que se ve “muy guapo” en televisión.

Así que Trump está actuando como si el trabajo consistiera en aumentar los índices de audiencia de su programa de televisión, no en elaborar políticas reales. Hasta cierto punto, esto podría ser bueno, debido a que las ideas de Trump en materia legislativa suelen ser fatales. Como dije, Wall Street recuperó el aliento de manera generalizada cuando los inversionistas acabaron por concluir que Trump solo quería jugar a la guerra comercial y se le puede sobornar con victorias simbólicas que no cambian nada en realidad.

Sin embargo, Estados Unidos todavía necesita un gobernante y la falta de seriedad de Trump tiene consecuencias.

Una consecuencia es que la elaboración real de las políticas ha quedado principalmente en manos de gente con una agenda de extrema derecha. Ben Carson, con sus explicaciones siempre cambiantes para pedir un juego de comedor de 31.000 dólares, reduce a una figura cómica al secretario de vivienda y desarrollo urbano. Pero olvidándonos de los muebles: en la vida real, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano parece estar abandonando su misión histórica de luchar contra la discriminación racial.

En varias agencias se pueden ver giros similares hacia la derecha. Trump no ha logrado revocar Obamacare, pero sus funcionarios han debilitado la eficacia del programa, aumentando las primas y reduciendo la cobertura. Mientras tanto, las muertes y las enfermedades debido al colapso del cumplimiento de las normas ambientales serán uno de los legados perdurables de Trump.

Otra consecuencia es que cuando Estados Unidos necesite liderazgo verdadero, no habrá nadie capaz de brindarlo.

Hasta ahora, la era de Trump ha estado casi libre de crisis que Trump no haya generado por sí mismo. Uno de los pocos acontecimientos que exigieron una respuesta efectiva fue el huracán María, y la respuesta fue desastrosamente inadecuada.

¿Entonces, qué ocurrirá si hay una crisis de política exterior, una crisis financiera, una crisis de salud o cualquier otra? Las victorias ficticias como el tratado de Corea no servirán de nada; necesitaremos políticas verdaderas. ¿Quién va a idearlas? Lincoln tenía a un equipo de rivales; Trump ha reunido a un equipo de farsantes.

Incluso si Trump se diera cuenta de que necesita mejores personas, probablemente no podría conseguirlas. A estas alturas, todos aquellos con una reputación independiente saben que no se puede formar parte de ese gobierno sin salir mancillado y disminuido. ¡Trump ni siquiera puede contratar buenos abogados!

Así que uno de estos días, el gobierno de la telerrealidad va a chocar contra la realidad de verdad… y no habrá final feliz.