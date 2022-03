Hablan de diálogo, pero no se juntan

audima

Los maestros y el personal de apoyo de la Sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron un paro de labores exigiendo al Gobierno del Estado el respeto a sus derechos laborales.

Además, hicieron un plantón en las oficinas de la SEPyC en Ahome, como otros en todo el estado.

Este movimiento, de dos días, tuvo más eco que el que hicieron los líderes sindicales la vez pasada. Aunque no todas, ayer sí fueron más los maestros que se sumaron a la manifestación.

Así, miles de niños se quedaron sin clases y hoy de la misma manera mientras los dirigentes sindicales enarbolan sus demandas al tiempo que se dicen dispuestos al diálogo, a lo que los funcionarios de la SEPyC y el propio gobernador Rubén Rocha dicen estar en esa misma sintonía.

Leer más: GPO es la más ilusionada tras la definición de AMLO

Sin embargo, no se sientan para llegar acuerdos. Las opiniones de la sociedad están divididas. Unos apoyan a los maestros, pero otros los condenan porque los niños están siendo afectados. Por eso, para destrabar el conflicto, lo primero que tienen que hacer las partes es hablar. No se gana nada con mostrar voluntad para hacerlo, pero no se concretiza porque nadie quiere dar su brazo a torcer.