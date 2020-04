Hablar de asuntos políticos como la revocación es un insulto para los mexicanos

Aplíquese, Presidente. Para los cientos, miles y millones de mexicanos que estamos protegiéndonos en nuestras casas, es verdaderamente un insulto hablar de política cuando en estos momentos está en juego la vida de muchos. López Obrador habló de adelantar la revocación de mandato. En una especie de reto a los conservadores. Si ese “fantasma” que parece seguirlo a todas partes y a todas horas, como si a la mayoría de los mexicanos nos interesara lo que esos dicen o proponen. Lo que hoy necesitan todos los mexicanos es certidumbre ante la amenaza real de esta pandemia. Muchos están irritados, molestos, preocupados, recluidos en sus casas acatando las instrucciones de las autoridades de Salud para preservar la vida. Y salen con politiquerías. Los retos y fanfarroneadas de unos y otros le faltan el respeto a la mayoría de los mexicanos. De Felipe Calderón, ya lo sabemos que condujo al país a un doloroso baño de sangre. De Peña Nieto con sus frivolidades llevó a México hacia el abuso, la impunidad y niveles intolerables de corrupción. A ellos ya los juzgan los mexicanos. Pero López Obrador de facto arrancó su mandato desde julio del 2018. Sí, porque Peña Nieto le cedió todo antes de que asumiera constitucionalmente el cargo. Y ya es hora de aplicarse. López Obrador ha perdido grandes oportunidades de llamar a un acuerdo nacional. Desde su arranque oficial de Gobierno. Pero no lo hizo. Cuando falla la estrategia de seguridad. Tampoco. Cuando las calificadoras internacionales advirtieron que México caminaba hacia una crisis económica. No lo hizo. Ahora, ante una amenaza de salud que ni los conservadores ni los juaristas ni nadie esperaba, se aguardó en vano el llamado a un acuerdo nacional. López Obrador pareciera que tiene fijación contra Calderón, cuando todos los mexicanos sabemos quién es. Se pierde con sus “fantasmas, y en este momento que los mexicanos necesitan un líder, un verdadero presidente pareciera perdido. Obnubilado con un equipo de colaboradores que evidentemente temen contradecirlo. Todavía hay tiempo. Y que no busque cómo irse. ¡Que se quede! Y resuelva.

La emergencia no espera. Con recursos propios, el Gobierno del Estado adquirió equipo médico que será destinado para atender a los enfermos de Covid-19. Con una inversión de 85 millones de pesos se dio paso para la adquisición de 160 camas con equipo de ventiladores, desfibriladores y rayos X. Además, se adquirieron miles de cubrebocas, guantes y batas desechables para proteger a nuestros médicos, enfermeras y demás personal del Sector Salud, que es la primera línea de contención contra el coronavirus. El gobernador Quirino Ordaz Coppel también destacó la adquisición de dos ambulancias equipadas para traslados de pacientes con coronavirus y anunció la compra de otras ocho. En Sinaloa se busca que el “pico” de los contagios no los tome desprevenidos. Aquí, empresarios y gobernador han creado una sinergia de suma de esfuerzos por la salud de los sinaloenses.

Ridículos y protagonistas. Ver a los alcaldes de Mazatlán y Culiacán, Luis Guillermo Benítez y Jesús Estrada Ferreiro respectivamente, disfrazados con equipo de protección contra el coronavirus no da risa...Provoca lástima. Ellos están para planear y dirigir esfuerzos que ayuden a la población. No para cargar con equipo para sanear áreas públicas. Del “Químico” todo se puede esperar. Hasta el hacer un lado la contingencia de salud para ir a “embargar” el estadio de beisbol, como si eso fuera lo prioritario. Bueno, para él tal vez lo sea. El negocio, pues.