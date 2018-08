Hablaremos de narcocorridos 2

Esta semana repetimos la advertencia: vamos a hablar de narcocorridos. Antes de que más de una ceja se arquee hasta la frente haciendo palidecer a la (María) Félix, aclaramos: vamos a hablar de los narcocorridos desde un punto de vista sociológico y cultural (dicho así hasta elegante se escucha), tomando como base al libro De sicarios y juglares, reflexiones sobre el narcocorrido en México de Luis Gabino Alzati Ruiz, quien despojándose de filias y fobias investigó el tema, dando por resultado ese trabajo que es lectura obligada para quienes convivimos con el género nos guste o no. Para empezar, permítame le aclaro que el narcocorrido ni surgió en Sinaloa (de pronto el imaginario popular nos endilga cada milagrito) ni lo creó ningún cantante con nombre artístico producto de la cruza de algún animal con un punto cardinal, tipo El micifuz del norte o algo así, el asunto tiene ya sus ayeres; “los corridos con temática relacionada con el narcotráfico tienen por lo menos 80 años de existencia”, el más antiguo que se ha podido documentar data de 1931, señala el autor citando a su vez la extensa investigación de Juan Carlos Ramírez-Pimienta, investigador de San Diego State University-Imperial Valley.Además de abordar la narrativa en los narcocorridos (porque narrativa la hay) Alzati Ruiz se dio a la tarea de elaborar estadísticas minuciosas que arrojan datos que son lamentables como reflejo de un problema que toca a la sociedad. “Entre 1992 y 2014 murieron en México por lo menos 44 cantantes, músicos e intérpretes” y detalla “Sinaloa es la entidad con mayor número de crímenes contra músicos, con siete casos registrados hasta junio de 2017. Michoacán cuenta con tres casos, Tamaulipas y Chihuahua con dos cada uno, mientras que los estados de Jalisco, Sonora, Veracruz, Durango y Nuevo León contabilizan un asesinato cada uno”. (Págs. 26 y 27) y presenta la lista de los músicos ultimados, iniciando con el legendario Rosalino “Chalino” Sánchez, asesinado en Culiacán en mayo de 1992. Tras la frialdad de los números, el autor lanza una serie de preguntas orientadas a reflexionar ¿Qué lleva a que un cantante se convierta en blanco de los grupos de narcotraficantes? En otro de sus apartados, el libro aborda el tránsito del corrido al movimiento alterado, este último caracterizado porque no se guarda nada a la hora de describir las ejecuciones más sangrientas a cargo de “empecherados”, “arremangados”, “alterados”. El combate al crimen organizado solemos centrarlo en las corporaciones policiales; sin embargo, hay otro aspecto, menos tangible pero más ligado a nuestra esencia, a aquello que nos hace humanos, que es el cultural. Es ahí donde De sicarios y juglares, reflexiones cobre el narcocorrido en México se vuelve un trabajo de lectura obligada, un trabajo que nos demuestra que si el tema se analiza más allá del mero gusto o disgusto por un género o subgénero musical (como le quiera llamar), este puede aportar para conocer y entender por qué y cómo fue que hemos llegado a este punto como sociedad, así como para arrojar luces sobre cómo tratar de remediarlo hoy, cuando aún las formas de violencia emanadas del narcotráfico no han logrado aniquilar ni la capacidad de asombro, ni la esperanza. Gracias por leer estas líneas.