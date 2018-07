¿Habrá división de poderes?

“El que paga manda”, sentencia un sabio y conocido refrán. Y en el ámbito de la política esta es una verdad inobjetable. Quien maneja el dinero tiene el poder y tiene el control. En nuestro sistema político, hasta ahora la división de poderes ha sido solo declarativa. El Poder Ejecutivo controla la operación del Poder Legislativo.

Desafortunadamente, en la etapa política que se inicia la discusión se centra en quién ocupará los cargos vacantes. Los que pronto serán diputados, hoy discuten qué oficinas ocupar o qué comisiones les tocarán. Hasta ahora nadie se ocupa de lo sustancial. Se corre el riesgo de que, nuevamente, no exista una real división de poderes.

En Sinaloa la nueva mayoría que llegará al Congreso está inmersa en discusiones igual de estériles. No se han percatado de que no hay respeto a la división de poderes. Las finanzas del Congreso se administran y se deciden en el Gobierno del Estado. A los diputados de la actual legislatura este hecho no les importó. Y parece que los nuevos ni cuenta se han dado.

Una nota publicada a mediados del 2017 en las páginas de EL DEBATE (https://www.debate.com.mx/culiacan/Congreso-cede-control-de-nomina-al-gobierno-estatal-20170522-0072.html) señala que por decisión propia el gobierno estatal atrajo la nómina y los recursos del Congreso del Estado. Ningún diputado, ningún partido, se opuso a esta inexplicable decisión.

A partir de entonces, desde el tercer piso se manejan las finanzas del Poder Legislativo. Ahí se deciden sueldos y compensaciones para los 40 diputados y los trabajadores del Congreso. Y sí, el que paga manda. Además, la información presupuestal y la nómina son una verdadera incógnita. Curiosamente, en este asunto nadie ha pedido transparencia. Hay silencio.

Antes de atender asuntos poco relevantes, quienes conforman la nueva legislatura local tienen que tomar decisiones de fondo para hacer respetar el principio de división de poderes consagrado en la Constitución. Este es un asunto de máxima prioridad, pues permitiría recuperar la legitimidad política que ha perdido e impulsar cambios legislativos de fondo.

La sociedad necesita volver a confiar en su Congreso y en sus representantes. Por ahora los partidos políticos y los diputados ocupan el último lugar en los rankings que miden la confianza ciudadana en las instituciones. Esto no puede seguir así. Por ello, recuperar la división de poderes tiene que ser el principal objetivo. Solo a partir de ahí las cosas empezarían a ser diferentes.

Las decisiones sobre presupuesto estatal y cuentas públicas, y la designación de titulares en organismos autónomos, solo tendrán aceptación social hasta que los diputados hagan respetar el principio de división de poderes. Sinaloa requiere un Congreso con verdadera autonomía política y operativa. Ello es condición necesaria para construir un marco jurídico que promueva el anhelado desarrollo regional.