Habrá introducción de servicios públicos

Programa de construcción de viviendas. Cinco millones 800 mil pesos será la inversión inicial con la que se pondrá en marcha el plan de obras sociales y construcción de viviendas para los campesinos productores de caña de la zona de abastecimiento del ingenio local. La suma a invertirse es el resultado de las aportaciones hechas por la Unión Nacional de Productores de Azúcar, industriales y campesinos. Una vez construidas, las casas se entregarán a los campesinos que más las necesiten.

Clemente, único latino en Juego de Estrellas. Nueva York. Roberto Clemente, de los Piratas de Pittsburgh, es el único latinoamericano con suficientes votos de la afición para figurar en el equipo que representará a la Liga Nacional, en el Juego de Estrellas en Atlanta. En la votación participaron más de 3 millones de fanáticos; Clemente obtuvo más de un millón de votos, lo que le asegura la defensa de uno de los jardines. El año pasado también integró el equipo nacional. El otro jardinero será el gran Hank Aaron.

Estreno nacional en Los Mochis. La primera dama del municipio, doña Otilia Ibarra de Villarreal, logró la contratación de la película checoslovaca “Salto otra vez sobre los charcos”. El filme se proyectará en la sala del Cine Isabel, en premier nacional, en beneficio del Comité Municipal del Instituto de Protección a la Infancia, para la adquisición de dos vehículos tipo panel para el servicio de la institución. Gracias a la intervención del presidente Echeverría se logró la contratación de la señalada película que será admirada por los mochitenses.

23 de julio de 1997

Desplome en venta de comestibles. Las ventas de comestibles cayeron 20 % durante el tercer trimestre del año. La caída obedece a la escasez de circulante que se genera durante julio y agosto, ya que toda actividad se reduce gradualmente por el compás de espera que se da en la agricultura y que se registra durante 60 días aproximadamente. Esa es la consecuencia y obliga al comerciante en pequeño o al abarrotero a planear sus ventas y a dar un giro menos oneroso a sus actividades a fin de enfrentar “las vacas flacas”. También influye la temporada de vacaciones de las escuelas.

No habrá cacería de etarras. México, D.F. Relaciones Exteriores confirmó que hasta el momento no se ha iniciado, por parte del gobierno federal, la cacería de ningún miembro de la organización separatista vasca ETA, ya que no existe petición alguna del gobierno español de José María Aznar. La cancillería mexicana, encabezada por José Ángel Gurría, dio a conocer que en sus manos no existe solicitud de aprehensión con fines de extradición de los cientos de supuestos etarras que existen en México y que fueron enlistados por medios de comunicación.