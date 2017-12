Habría frente por la debilidad de los Chuchos

Prefieren ser cola de ratón. Florestán.

Hoy en día no hay nada más incierto que el futuro del Frente Opositor que ha sorteado tormentas internas y externas, certificados de vida eterna y defunción.

El punto es que Ricardo Anaya sigue en control aprovechando las debilidades, divisiones e inseguridades del PRD, ignorando hasta la derrota de Coahuila que desde la noche del 4 de junio pasado reivindicó como victoria y ahora mira para otro lado, su proyecto presidencial vía el Frente.

Cuando esta semana el PRD, tribus y gobernadores, nominaron a Miguel Mancera su candidato presidencial, mandó a Dante Delgado Ranauro a dar un ultimátum de 72 horas a Miguel Angel Mancera, que coincide con la salida de Alejandra Barrales de la dirigencia nacional del sol azteca, en el que distribuyó cargos y destinos: Anaya por la Presidencia, Barrales por el gobierno de la Ciudad de México y Miguel Mancera a la shit, senador, cuando constitucionalmente está impedido como el resto de los gobernadores.

El jefe de Gobierno le respondió bien y claro: Dante sería un buen secretario de Agricultura, y pidió que las posiciones la fijen las cabezas de esa alianza y no una de ellas, la menor.

Y mientras el tiempo corre a favor de Anaya, que lo deja correr, hoy estamos a seis días de que inicien las precampañas el próximo jueves, los Chuchos se toman la foto con Mancera y se alinean con Anaya, temerosos del futuro del PRD y convencidos de que les iría mejor con el PAN que solos. ¡A lo que han llegado!

Ayer el propio Jefe de Gobierno me dijo que él no romperá ese Frente y que está en manos del PRD: si decide ir sólo con él de candidato, irá, si van con la alianza y no hay proceso de selección, permanecerá en su cargo, pero exigirá que para la candidatura del Gobierno de la Ciudad de México por la coalición, haya un proceso abierto de selección de candidato.

Por lo pronto hoy el Frente sobrevive por la necesidad vital de los dirigentes del PRD de ser cola de ratón.



RETALES

1. CALMA.- Con la renuncia de Mikel Arriola a la dirección del IMSS, el presidente Peña Nieto ha cerrado el ciclo de cambios en su gabinete por este año. Lo volverá a ajustar en la primera semana de enero para quienes vayan a ir al Congreso Federal, el PRI publicará su convocatoria antes del Día de Reyes. Se ve a Miguel Angel Osorio Chong, al Senado. Y se irá Luis Miranda de Sedesol. No hay más;

2. CANDIDATO.- Mikel Arriola se registrará como precandidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México el lunes 18 para iniciar su campaña en la que va por la hazaña nunca vista del PRI en la capital del país: ganar una elección; y

3. SPOTS.- Aurelio Nuño coincidió con Enrique Ochoa en que a pesar de ir con precandidato único a la presidencia, tendrán acceso a los spots que promuevan a José Antonio Meade, no obstante un fallo en contra de la Corte. Ochoa me dijo que tiene el derecho en la mano, como si en este país eso fuera garantía de justicia.

Nos vemos el martes, pero en privado.