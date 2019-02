Hace 20 años tratan de jugar la Serie Japón-EUA

Coral Gables, Florida (VIP WIRE). “La mayoría de cada uno de los grandes cambios de este mundo han comenzado en la mesa de una buena cena”… Ronald Reagan.-

** Hoy es Día del Correo, como todos los miércoles. Y lo será toda la semana debido a exceso de correspondencia. Pero no puedo contestar a quienes no informan desde cuál ciudad o población escriben.

Juan M. García R., de Ciudad de México, y Jorge L. Zazueta B., de Ures, Sonora, preguntan…:

“¿Cómo beneficia o perjudica al pitcher o al bateador que la lomita sea menos alta?”.

Amigo tocayo y Yoyo…: Mientras más baja la lomita, menor es el impulso que puede tomar el lanzador. Es desventaja para él.

Anderson R. Rodríguez C., de Guatire, pregunta… “¿Qué opina de Musulungo Herrera como catcher y como umpire?”.

Amigo Chong…: Musulungo fue un simpático personaje del beisbol. Como receptor, bastante útil.

Como umpire era tan bueno y tan deficiente como cualquier otro. Sus aciertos fueron innumerables, pero, como suele ocurrir, se recuerdan más sus equivocaciones.

**Como una tarde en Carora, era umpire en segunda base, y con corredor en primera y menos de dos outs, conectaron roletazo al shortstop de los Cardenales de Lara, Luis Sojo, quien fue adelante en busca del mejor bound, recibió la pelota y amagó con tirar a segunda, pero al ver que el corredor estaba cerca de la almohadilla, decidió hacerlo a primera. Pues, Musulungo sentenció out en segunda. ¡Out sin la pelota!. Poco después tuvo que echar atrás esa decisión. Y no me lo contaron, me tocó transmitir ese juego y esa jugada.

“Bruce Ricardino, de Honolulú, pregunta…: “¿Ahora que ha estado enfermo, me doy cuenta que he leído sus columnas 25 de diciembre y primero de enero, Semana Santa, Primero de Mayo. ¿Usted nunca descansa, no toma vacaciones, cómo es eso?”.

Amigo Bru…: Durante mis días hospitalizado, sufrí de cansancio por no hacer nada. Averiguando noticias y escribiéndolas, me siento de vacaciones con aires marinos y luces de luna llena. Nací para escribir, no para descansar. Además, beisbol hay todo el año. Fíjate, acaba de terminar la Serie del Caribe, no han firmado a Bryce Harper ni a Manny (María Moñitos) Machado y ya abrieron los campos de entrenamientos en Japón y están por abrir los de Arizona, Florida y México.

Lucrecia Contreras, de Caracas, pregunta…: “¿Por qué no juegan la serie final Japón-EUA, después de la Serie Mundial?”.

Amiga Checha…: Eso se ha discutido durante los últimos 20 años. Sí quieren jugarla, pero hay inconvenientes, como los horarios, cuando en Tokio son las siete de la noche, en Nueva York son las nueve de la mañana siguiente; los vuelos serían de unas 12 horas y habría que exigir a los peloteros jugar hasta fines de noviembre y montarlo todo en estadios techados o en áreas de clima benigno en la época, como California, Texas, Arizona y Florida.

Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.