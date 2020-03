Hacen historia. “Hoy dejamos de ser noticia, para hacer historia”, dijo ayer una joven activista del movimiento feminista de Mazatlán luego de la marcha que conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Y no estaba nada errada. En un hecho histórico, más de mil mujeres respondieron a la convocatoria para marchar por el paseo Olas Altas en contra de la violencia que se ejerce contra la mujer. Al unísono protestaron por la violencia, exigieron justicia por el creciente número de feminicidios en el país y mayores garantías para lograr mejores oportunidades de desarrollo y equidad. En la base del monumento a la Mujer Mazatleca se pegaron pancartas con consignas y se pintaron huellas de manos en color rojo como símbolo de la impunidad en la que se mantiene la muerte de cientos de sinaloenses. Sin embargo, durante la marcha prevaleció el orden y la paz. Se vio una verdadera unidad de fuerza de las mujeres que, sin duda, reforzará el activismo en demanda de justicia y equidad. Habrá que ver cómo responden hoy al paro nacional de mujeres que se ha convocado.

Molestia. “Culiacán feminicida”, pintaron personas desconocidas en la parte frontal del Ayuntamiento de Culiacán. También aventaron globos con pintura morada, y mancharon las blancas paredes del Palacio Municipal. Aunque se desconoce quién fue el autor, se les atribuía a grupos feministas. Algunos trabajadores del Ayuntamiento se dijeron inconformes porque les quitaron el día de descanso para ir a limpiar. Tras este hecho, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro hizo público un documento con un discurso aburrido, sin nada de empatía, en el cual acusó que la mujer ha sido utilizada como moneda de cambio para pretensiones políticas, lo que ocasionó molestia en redes sociales. Había quienes hasta le pedían que, por favor, ya no opinara en temas tan serios como es el asesinato de mujeres. También se pintó de rojo el agua del monumento Agustina Ramírez y se le colocó una especie de pañoleta lila a una estatua que representa a uno de sus hijos.

Es el colmo. El diputado por Morena Apolinar García Carrera sigue con su postura muy firme de estar en contra de los matrimonios igualitarios, y su rechazo a este tema lo ha llevado a pelear con personas con preferencias del mismo sexo a través de mensajes. El legislador, quien cobra gracias a los impuestos de todos los sinaloenses, sin importar que el dinero provenga de contribuyentes que tengan otra ideología religiosa o preferencia sexual diferente a la suya, se refirió de forma muy vulgar y despectiva contra una persona que le reclamó que no debería involucrar sus ideas personales con el trabajo legislativo. En este tema ya debe entrar la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque no es posible que en estos tiempos siga habiendo diputados que legislen con base en sus ideas y creencias religiosas, y no a favor de los derechos de todas las personas.

Habrá secretario en Comisiones. Que las Comisiones Permanentes del Congreso del Estado tengan secretarios técnicos es sumamente necesario para que se apresuren los trabajos legislativos, los diputados presidentes aprendan a conducir sus reuniones y la congeladora sea destrabada de una vez. Sin embargo, se supone que los asesores de los diputados presidentes ya fungen como secretarios técnicos de las Comisiones, aunque no formalmente. Dicen que van a quedar los mismos, y que la convocatoria solo es un procedimiento de imagen para que se muestre que estos cargos serán transparentes. Habrá que estar pendientes.

Polémica. La administración municipal que encabeza en Mazatlán el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres ha hecho suya la política de nula socialización cuando de cambios se trata en el uso de la vía pública. Lo más reciente fue la ampliación de la línea amarilla para restringir los estacionamientos en la vía pública. Sobra decir que el cambio generó muchas molestias.