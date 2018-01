Hacen sentir su poder los poderes fácticos en la velada

Mensaje de muerte. Cada quien le podrá dar la connotación que quiera, pero la intensa balacera de fin de año en Sinaloa, y con mayor fuerza en Culiacán, es para preocupar a todos. Los videos aparecieron. Circularon a nivel regional, nacional e internacional. Dan cuenta de que en la capital sinaloense hay gente con igual o mayor poderío de armas que el propio gobierno. De todos los calibres se escucharon las detonaciones. Y la intensidad da cuenta de que estos sujetos tienen el parque suficiente para enfrentar no solo a sus enemigos, sino al propio gobierno. Y esto último es lo que debe preocupar. La existencia de armas de todo calibre en manos de particulares quedó evidentemente probada. Y mientras más armas estén circulando, y mientras más armas estén en manos de particulares, el peligro para la gente de bien es mayor. La tronadera provocó que miles de familias sinaloenses decidieran suspender la fiesta de Año Nuevo y refugiarse en sus casas. Los estúpidos que dispararon, que festinaron hacerlo, no miden el grave peligro en que ponen a la gente de bien que sin deberla ni temerla pudo haber sido víctima de una bala perdida. ¿Qué hacer? Pues hay muchas cosas que hacer. Desde programas sociales que permitan reconocer que no es así como se festeja un Año Nuevo. Hasta los programas de investigación y detención de gentes armadas. ¿Pero que sucedió la noche del 31 de diciembre? Que la autoridad estuvo ausente. Para el ciudadano común eso es impunidad. Y de eso está harto el ciudadano. Y de todo eso culpan al gobierno, sea del nivel que sea. Y desconocemos de quién fue la idea de hacer público que los elementos del Ejército y la Marina que participan en los operativos de vigilancia y combate a delincuentes se habían retirado de Sinaloa. Y no solo eso, anunciaban que regresarían para el 5 o 6 de enero. ¡Por favor! Lo único que hicieron es avisarle a los delincuentes que se les otorgaba un recreo. Que todos podían hacer lo que quisiera. Al fin que no había Ejército ni Marina. Y nadie que los detuviera. Y eso hicieron... Y siguen haciéndolo hasta que regresen los militares.

Gasolinazo... y lo que viene. Lapidario arranque del 2018 para el PRI. Y lo hace con el aumento al precio de las gasolinas. 40 centavos el litro. Y el diésel igual. La cascada de aumentos a servicios y alimentos ahí viene. El derrumbe de la actividad pesquera y golpe mortal a la agricultura con el aumento al precio del diésel viene volando. Para el ciudadano común es culpa del gobierno, y le dan su mérito al PRI, y en pleno proceso electoral. Colocados en tercera posición de preferencias. El PRI pareciera que está cavando su propia tumba. Se ve difícil que logren cambiar la percepción.

Y mientras tanto... anuncian elenco de carnaval. El gobernador Quirino Ordaz Coppel lo atestiguó. Y lo anunciaron tanto Raúl Rico, titular de Cultura, y el alcalde Fernando Pucheta. El plato fuerte de las coronaciones de carnaval será el cantante internacional Miguel Bosé. La festividad de carnaval hace olvidar todas las penas... hasta el gasolinazo.

Doloroso cierre del 2017. El 31 de diciembre por la mañana falleció don Antonio Manguart Zazueta. Un cubano muy mazatleco, apreciadísimo nuestro. Y por la noche, casi en plena velada de Año Nuevo, falleció la esposa de nuestro estimado amigo Martín Ochoa. No hay palabras, solo dolor. Mi abrazo solidario.