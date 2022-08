Hacer arte

Crear, imaginar, hacer, soñar. Música, baile, pintura, ser libre. Literatura, danza, canto, amar. Cuando a tu vida la mueve el arte, muestras distintas partes de ti: la blanca, rosa, roja, la gris, la oscura. Luna y sol. Tú, el chico tímido, que solo hablaba con su mejor amigo de secundaria, a quien le costaba levantar la mano para participar en clase, el que se escondía en poemas, canciones, en el mar, en infinitas horas de aprender coreografías, vocalizaciones, dolor; ahora es expuesto al mundo, a su familia, amigos, conocidos, a los extraños con los que se cruzará en la calle y lo mirarán como artefacto extraño, a los amores que leerán sus escritos y sabrán que habla de ellos, que no los ha superado o que ya los olvidó.

Conocerán más sobre ti que lo que tú conoces, te verán sudar, llorar, temblar, sangrar, elevarte, volar. Notarán los rasguños, las heridas, los golpes. Tintas manchadas, notas indescifrables, recordatorios innecesarios. Sabrán tus poemas no aprendidos, los preferidos, los que detestas. Tus recuerdos, corazones rotos, amistades olvidadas, fechas no recordadas, infancia, pláticas que no se repetirán, oportunidades que ya no obtendrás. Y aún así te sentirás vagando solo en un sinfín de momentos a los que anhelarás volver, entre personas y libros que quisieras conocer otra vez.

Atardeceres que no te iluminarán, playas azules, días nublados. Besos cálidos, una sonrisa, intercambio de miradas. Una frase, palabra sanadora o hiriente. Recibirás logros, halagos, bendiciones, habrá derrotas, adicciones, prisiones, todo marcará y te darán flores.