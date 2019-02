Hacer más con menos en la justicia

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, denunció que la institución trabajará en este año con un presupuesto raquítico que pone en riesgo la prontitud y calidad de justicia, sobre todo en el tema familiar.

Además, no se podrán construir las cinco salas de justicia en diferentes municipios como se tenía proyectado con el fin de poner la justicia al alcance de los ciudadanos.

Aunque el problema de asignación presupuestal es a nivel nacional, no es para estar conforme en Sinaloa por esa situación.

Lo que pasa es que la falta de suficientes recursos pega no solo en el renglón material y de operatividad, sino también en el recurso humano porque hay trabajadores del Poder Judicial del estado que desde hace 10 años no reciben un aumento salarial.

No sabe qué criterios siguieron los diputados locales para no otorgar los recursos suficientes al Supremo Tribunal de Justicia, pero lo que sí es que el presidente de este poder no se quedó callado para de una forma u otra cuestionar esa decisión.

Por lo pronto, a quienes integran ese poder no les queda de otra más que optimizar los recursos y seguir poniendo el empeño para sacar adelante la carga laboral que se acumula pero no se remunera, lo que causa desmoralización entre los funcionarios y el personal.