Hackean a Gerardo Vargas Landero y queda incomunicado

audima

Hackeo. Con la novedad de que la cuenta de WhatsApp del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, fue hackeada. ¿Quién o quienes lo hicieron? No se sabe, como tampoco las intenciones de esa acción ilegal. Por cualquier cosa, para que alguien no vaya a ser sorprendido, la Dirección de Comunicación Social dio el aviso ayer por la tarde del hackeo. Por esa vía, Vargas Landeros está incomunicado. Además, se hizo el exhorto de hacer caso omiso de cualquier mensaje que se reciba por ese conducto hasta nuevo aviso. Algunos que conocen a Vargas Landeros señalan que este le va a ser la lucha de dar con el o los responsables.

Resistencia. Dicen que cuando ya se tuvieron los resultados del plebiscito para la designación de síndicos en Ahome se trató de llegar a un acuerdo con los actuales responsables de las sindicaturas para que los nuevos tomaran protesta y posesión después de que recibieran la constancia de mayoría. Sin embargo, los síndicos se resistieron, no quisieron dejar la responsabilidad porque argumentaron que a ellos se les vence el plazo el 27 de marzo. Quieren seguir cobrando las quincenas que faltan porque, dicen, es para lo que sirvieron. En realidad, podrían haber sido relevados sin que hubiera mayor problema, pero se optó por llevar la fiesta en paz. Sin embargo, muchos en las sindicaturas quieren que ya se vayan por el papel gris que realizaron.

Las excusas. Las primeras alegatas de los conductores con los elementos de Vialidad se están dando en el centro de la ciudad tras la implementación del operativo para que no se estacionen en doble fila en las calles de esa zona. Y es que algunos aducen que solo se paran para recoger a alguien por la falta de lugares para estacionarse. Tantito peor. A ver si el director de Vialidad, Alfredo Gutiérrez, aguanta las presiones para ser flexibles. Sin embargo, muchos automovilistas respaldan esa acción mientras el operativo no se desvirtúe y empiecen las quejas por las “mochadas”.

Petición. Como anda filoso y en todas quiere andar, el senador priista Mario Zamora Gastélum detuvo ayer la marcha sobre la carretera Internacional cuando se trasladaba de Culiacán a Los Mochis. Lo hizo para hacer la observación de que la cinta asfáltica estaba en malas condiciones y hacer el llamado al gobernador Rubén Rocha Moya y el secretario de Obras Públicas, José Luis Zavala, para que se mejore ese tramo antes de que llegue la época de lluvias. En su mensaje que subió a las redes sociales señaló que ya subieron el cobro en las casetas, por lo que es necesario que la carretera esté en mejores condiciones.

Empecinados. La diputada local ahomense Cecilia Covarrubias se puso al frente de la nueva andanada para destituir a la auditora superior del estado, Emma Guadalupe Félix. Desde la presidencia de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana reactivó los señalamientos de falta de resultados de la auditora y que desacata los acuerdos de los legisladores. En realidad, estos son meros pretextos. Lo que quiere junto con sus correligionarios es poner un auditor a modo de la bancada morenista-pasista. Por lo que muchos ven es que no encuentran la fórmula para sacarla porque a Emma Guadalupe le quedan dos años.

Demanda. Al margen de si quitan o no a Cinthia Valenzuela como presidenta del PRI en Sinaloa, un grupo de priistas de El Fuerte pugnan por el relevo de Luis Miguel Torres, que se les desapareció del cuadrante tras la derrota en las elecciones pasadas. Dicen que ya no les quedó nada del aire que traía en los tiempos de Nubia Ramos como alcaldesa. No solo él sino otros más.