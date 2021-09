Democracia mexicana: de olas y tsunamis

Desde el año 2008, cada 15 de septiembre se celebra el día internacional de la democracia. El sitio en Internet de la ONU recoge que la democracia es uno de los valores y principios básicos, universales e indivisibles de las Naciones Unidas. Se basa en la voluntad libremente expresada por el pueblo y está estrechamente vinculada al imperio de la ley y al ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

“En la democracia mexicana nadie gana ni pierde todo el poder en las urnas, ni nadie lo gana o lo pierde para siempre.” Esta frase lapidaria es del doctor Lorenzo Córdova Vianello, fue dicha en junio pasado durante la sesión en la que el INE dio a conocer el resultado de los cómputos de circunscripción de la elección de diputados de representación proporcional (RP). Es inobjetable su dicho, sin embargo, me tomo la licencia de ofrecer una mirada miope a las cifras en que se traduce el comportamiento de los votantes del 6 de junio en México.

En términos absolutos, el único partido político nacional que presentó un incremento de votantes en las elecciones legislativas de 2021 respecto a 2018 fue Movimiento Ciudadano. Mientras todos los partidos, grandes y pequeños, perdían votos en las urnas, la ola naranja sumó para su causa alrededor de un millón de votos adicionales, lo que le representó un crecimiento de votantes del orden del 38.87 por ciento. Algo hizo bien el partido y algo debería decir a sus contrincantes y a los escudriñadores de la política este comportamiento del electorado. ¡Todos atentos!

Reitero que la observación es miope, pues por supuesto a nadie se le escapa que el partido que mayor rédito político sacó de sus componendas electorales es el Partido Verde Ecologista de México. Fueron menos que en el 2018 los electores que este 2021 marcaron el emblema del Verde en las boletas, pero su alianza con Morena les permitió pasar de los 5 diputados de mayoría relativa (MR) del 2018 a los 31 que tiene en la LXV legislatura. La alianza de facto que empezó hace tres años cuando cinco diputados verdes se pasaron a la bancada de Morena, permitió al partido del presidente asegurarse la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados de la anterior legislatura, y a los verdes, algo simbólico, construir la mayoría que concedió licencia al Senador Manuel Velasco para que regresara a Chiapas a concluir su gestión como el primer gobernador surgido de sus filas. Visto lo conseguido en 2021, no solo les salió baratísimo, resultó un negocio redondo. El Verde siempre gana.

****

Se espera que sea este martes 14 de septiembre cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ratifique el triunfo de Layda Sansores en Campeche, con lo que, de las 15 gubernaturas que estuvieron en disputa en 2021, serán 11 los triunfos obtenidos por los candidatos y candidatas de Morena, contra dos para el PAN y sus aliados (Chihuahua y Querétaro), uno para Movimiento Ciudadano (Nuevo León) y uno para el PVEM-PT (San Luis Potosí). El Balance de Morena arroja número alegres, pasará de gobernar 6 entidades en 2018 a gobernar 17 en 2021 y las que se acumulen para 2022, año en que se renovará la titularidad del poder ejecutivos en 6 estados.

El próximo 30 de septiembre se instalarán los Consejos Locales de los Organismos Públicos Locales (OPL) de Aguascalientes, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas, Hidalgo y Oaxaca. Morena tiene todo por ganar, ya que las cuatro primeras entidades actualmente las gobierna el PAN y las dos últimas el PRI. Las encuestas del sitio especializado Campaign and Elections anticipan que el PAN retendría la titularidad en Durango y Aguascalientes en tanto que Morena se haría con el triunfo en las otras cuatro entidades, donde ya consiguió la mayoría en los Congresos y encabeza las alcaldías más importantes.

El ciclo se completará en 2023 cuando se renueven las gubernaturas en los dos bastiones que le restan al PRI: Coahuila y Estado de México. De entrada, el panorama pinta alentador para el tricolor en esas entidades: son mayoría en los congresos locales y gobiernan buena parte de los Ayuntamientos.

****

Dura derrota electoral la que tuvo el Kirchnerismo el pasado 12 de septiembre en las elecciones primarias en las que los argentinos eligieron a los candidatos que tendrán derecho a presentarse en las elecciones generales de noviembre próximo. Según las cifras preliminares, los precandidatos del oficialista Frente de Todos perdieron en 18 de los 24 distritos que hay en el país. Este mecanismo electoral aprobado en 2009 y puesto en práctica desde 2011 se conoce por sus siglas como PASO: Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Primarias, porque en lugar de definirse un ganador de los cargos, se define a las personas de cada agrupación política que serán candidatas a contender en las elecciones generales. Abiertas, porque participan todos los ciudadanos en la elección de los candidatos, sean militantes o no del partido por el que voten. Simultáneas, porque en la misma jornada de votación se dirimen las candidaturas de todos los cargos que estarán en contienda en las generales. Obligatorias, porque la participación es obligada por ley para todos los ciudadanos entre 18 y 70 años, aunque es voluntaria para los jóvenes entre 16 y 18 y las personas mayores de 70. Hay que decir que la multa es casi simbólica, quien no vote en las primarias está obligado a pagar 50 pesos argentinos (alrededor de 10 pesos mexicanos), en tanto que la multa por no votar en las elecciones generales es de 500 pesos argentinos (100 pesos mexicanos). Conviene decir que cincuenta pesos argentinos alcanzan para comprarse una hamburguesa, en México ni de broma.