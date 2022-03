¡Ahí vienen los laboristas!

audima

En 15 de las 17 entidades donde la autoridad electoral local convocó este enero de 2022 a constituir nuevos partidos locales presentó intención de hacerlo la organización Movimiento Laborista. Es, a todas luces, un movimiento orquestado a nivel nacional, pero ¿por quién? Dicen los que saben que el resurgido movimiento laborista en México estaría apoyado por la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) del exdiputado priista Isaías González Cuevas. Al parecer, ahora sí se está preparando en todo regla una desbandada de lo que queda del PRI.

LO QUE ENTRÓ SALIÓ. La fórmula establecida en las leyes para entregar el financiamiento público a los partidos políticos mandata, ignoro bajo qué fundamento y justificación, que un 30 % de los recursos se distribuya de manera igualitaria entre todos los partidos con registro y que el 70 % restante se entregue en función de la votación obtenida, de esta manera el partido más votado es el que recibe más recursos públicos para gastar y los partidos nuevos, casi nada. ¿Y qué pasa? lo que le pasó a Morena, o sea, que a los partidos grandes les sobra y a los pequeños apenas les alcanza. Obvio, esos sobrantes se deben reintegrar a la Tesorería de la Federación o de las entidades según corresponda, y hay para ello un procedimiento establecido. ¿Y qué sucedió en Morena? Que faltando tres días para terminar el 2021, los comités estatales transfirieron a su Comité Ejecutivo Nacional más de 1200 millones de pesos de sus recursos remanentes, con los cuales el partido aperturó un fideicomiso inmobiliario. Si no me queda nada, no devuelvo nada. Error. El hecho, que está dando mucho de qué hablar en los medios de comunicación ya fue fiscalizado y sancionado por el INE. Moralmente es una derrota para Morena; en lo legal el asunto de fondo lo resolverá en su momento el Tribunal Electoral. Pero más allá de los dimes y diretes, conviene hacerse una pregunta fundamental ¿es equitativo el arreglo legal diseñado para repartir los recursos públicos a los partidos políticos? ¿Permite este arreglo que los partidos compitan en las elecciones en condiciones de igualdad? Quizá sea por eso que los nuevos partidos nacen obligados a celebrar pactos oscuros o incurrir en actos ilegales, pues de lo contrario, y como nos muestra la historia reciente, estarían condenados a morir después de su primera elección. ¿Qué hacer cuando la fórmula no funciona? La respuesta es de primaria.

RELEVO Y LEGADO. En septiembre de este año, la maestra Karla Gabriela Peraza Zazueta concluirá su responsabilidad en la presidencia del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. En seis años al frente de este órgano electoral ha conseguido consolidar la estructura organizacional del Instituto, que pasó de 67 plazas en 2015 a 99 plazas al cierre de 2021. Ha conducido con atino y sin estridencias dos elecciones a la gubernatura del estado, en 2016 y 2021; y, sumando 2018, tres elecciones para la renovación de ayuntamientos y del Congreso del Estado. Negociadora hábil y discreta, gestora eficaz, su buen hacer ha procurado oportunamente la solvencia económica que ha permitido al IEES concentrarse en los aspectos técnicos de la organización de elecciones, dejando que la política la hagan los políticos. Esperamos verla el 2023, reforma electoral de por medio, en las ternas de la Cámara de Diputados para renovar las consejerías del INE.