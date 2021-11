Al César lo que es del César

Y al pueblo lo que es del pueblo. En la última década del Siglo XXI la participación de la ciudadanía sinaloense en las urnas ha caído diez puntos porcentuales, pese a ello, la figura del hoy gobernador Rubén Rocha Moya (RRM) pudo concentrar las preferencias electorales en el Estado a niveles que no se veían desde 1992, cuando el PRI aún lo ganaba todo. Con la toma de posesión de esta, la primera gubernatura de izquierda, se inscribe un hito en la historia política de Sinaloa, que espero tenga un correlato positivo en el desarrollo económico y social de la entidad.

Para hacer efectivo su proyecto de gobierno, Morena dispondrá de un poder ejecutivo legitimado y una legislatura sin oposición. No sé si esto último sean buenas noticias para la exigencia en la rendición de cuentas. Ante este panorama, suscribo la opinión vertida por Héctor Ponce, columnista de esta casa, durante la transmisión en vivo de la toma de protesta de RRM: tocará a las organizaciones de la sociedad civil asumir un rol protagónico respecto de las actuaciones del gobierno que comienza. Confío en que sabrán estar a la altura de la exigencia y compromiso que el momento histórico demanda.

***

El pasado 27 de octubre rindieron protesta de ley las personas designadas por el Instituto Nacional Electoral para ocupar tres de las siete consejerías del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) para el periodo 2021-2028. Se trata de Martín González Burgos, Judith Gabriela López Del Rincón y Marisol Quevedo González. Con su designación se suman al órgano de dirección del IEES más de 30 años de experiencia conjunta en la organización de elecciones. ¡Enhorabuena!

Entre los puntos que no deberían faltar en la agenda de atención inmediata del IEES están: (1) La implementación de acciones afirmativas que procuren la participación y representación política de la comunidad de sinaloenses en el extranjero, quienes con sus remesas aportan el equivalente a un tercio del gasto corriente del Estado. (2) La implementación de pruebas piloto con dispositivos electrónicos para la recepción del voto; el voto por medios electrónicos haría más eficiente la emisión del sufragio, permitiría contar en un tiempo más breve con resultados confiables y representaría economías presupuestales a mediano y largo plazo. (3) Retomar cuanto antes el programa presencial de educación cívica, partiendo de un protocolo de intervención social, con indicadores medibles en términos de resultados e impactos, que busque crear condiciones para que la ciudadanía se apropie del espacio público como escenario para el debate y la deliberación.

Un cuarto punto, cuyo camino se adivina mucho más espinoso, está en lograr abatir la subrepresentación de las mujeres encabezando gobiernos municipales. Actualmente, siete de las dieciocho alcaldías del Estado son ocupadas por mujeres. Conviene tener en cuenta que, en la historia política de Sinaloa, ninguno de los tres municipios de mayor importancia económica y poblacional ha sido gobernado por una mujer: Culiacán, Mazatlán y Ahome siempre han tenido alcaldes varones.

Los criterios generales emitidos en 2016 por el INE a efectos de garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género en la postulación de candidaturas para todos los cargos de elección a nivel local ya fueron implementados por el IEES y consiguieron, justamente, poner mujeres en las papeletas de los 18 municipios; pero ponerlas en la boleta no ha sido suficiente para lograr la paridad efectiva en el acceso a los cargos.

A mi entender, tal fin se podría conseguir introduciendo, para la renovación de los cargos unipersonales, una cláusula de alternancia de género en las postulaciones de acuerdo al bloque de competitividad. Así, por ejemplo, Morena estaría obligado a postular en 2024 candidatas mujeres en al menos dos de los municipios más importantes del Estado.

El tema exige mucha voluntad política, no solo de las autoridades electorales, sino sobre todo de los partidos; y me refiero no solo a la aceptación de las reglas de paridad, sino a su participación activa en la formación de liderazgos femeninos para que las postulaciones de mujeres obedezcan al propio mérito y no a sus vínculos con “los caciques del poder”. Tiempo al tiempo.