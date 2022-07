Democracia electoral, federalismo y reforma.

Esta semana se llevó a cabo el foro regional para América rumbo a la cumbre internacional por la democracia electoral que se celebrará en septiembre próximo; personas expertas de todo el continente se reunieron de forma virtual para discutir la amenaza que se cierne sobre la democracia procedimental.

El componente medular de la democracia es la ciudadanía y, en México, el proceso electoral reciente demostró que ni siquiera está interesada en votar. El descontento con la democracia en México no es porque la izquierda haya llegado al poder, ni mucho menos está el remedio en aceptar a pie juntillas la propuesta de reforma electoral que esta izquierda propone.

En los últimos veinte años se han agudizado problemas sustanciales como la pobreza, desigualdad, inseguridad, corrupción e impunidad, que gobiernos de todos los colores, electos democráticamente, no han sabido resolver. La alternancia por sí misma no es sinónimo de democracia, pero solo en democracia es posible que la alternancia ocurra de forma pacífica cuando el electorado lo decide así con su voto. Esta posibilidad se cancela cuando no existen autoridades electorales independientes. Sin autoridades electorales independientes la democracia no se sostiene, por eso debemos defenderlas. (https://ine.mx/cumbre-de-la-democracia-electoral/)

FEDERALISMO. En política no hay casualidades. Jalisco se ha convertido en el epicentro en defensa de la democracia electoral mexicana y del federalismo en la función electoral, es decir, en defensa del INE y de los Organismos Públicos Locales (OPL). Fue la Universidad de Guadalajara (UdeG) la que el pasado mes de mayo organizó el “Foro internacional: En defensa del INE y de la democracia mexicana” en el que se dieron cita el Dr. Lorenzo Córdova, actual consejero presidente del INE y todas las personalidades que presidieron el IFE, así como algunos connotados exintegrantes de su consejo general.

Dos temas estuvieron sobre la mesa, la pertinencia de una reforma constitucional en materia electoral y la importancia del INE como garante de elecciones libres y equitativas. Si una cosa quedó clara es que el sistema electoral mexicano, aunque perfectible, funciona bien.

El segundo acto por la defensa de las instituciones electorales tuvo lugar también allá, hace tres semanas, me refiero al Foro “Federalismo, constitución y democracia”, convocado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.

En este evento que contó con la presencia de la consejera del INE, Dania Ravel, se dieron cita las personas titulares de todas las autoridades gremiales vinculadas con los OPL, a saber: la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas (AIEEF), la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE), la Red Nacional de Consejeras y Consejeros por una democracia incluyente (RENACEDI), y la Red Cívica MX (Red Nacional de Ciudadanía y Organizaciones por la Educación Cívica, A.C.) integrada por titulares de las consejerías electorales de los órganos electorales estatales.

La discusión estuvo centrada en el rol que desempeñan los OPL en la vida democrática de la federación y en el análisis del estatus constitucional de la función electoral en las entidades, que no es otra que el federalismo, versus la visión centralista de desaparecer los OPL que se promueve en la propuesta de reforma electoral del Presidente de la república. La conclusión fue unívoca, los OPL no emitirán opiniones sobre la reforma electoral … que busca desaparecerlos.

REFORMA ELECTORAL Y PARALISIS LEGISLATIVA. Pretendía el plan B, de Morena, que la discusión pública de la reforma electoral iniciará con un ejercicio de parlamento abierto a desarrollarse entre el 11 de julio y el 25 de agosto, previo al inicio de sesiones de la LXV legislatura, pero, al no contar con el respaldo de la oposición, el punto fue bajado de la minuta en la sesión que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) tuvo la semana pasada; unas pocas notas de prensa dan cuenta de este hecho.

El plan A de Morena para socializar su propuesta de reforma electoral es el que sí está ya en marcha. El 1 de julio pasado iniciaron las asambleas en todo el país para promover la reforma del Presidente; las notas circulan en impresos y digitales de todos los medios. Durante el tiempo que tarde la Jucopo en aprobar el inicio formal de la discusión, la ciudadanía estará expuesta a recibir la visión de una sola de las partes, ¿no está una vez más la oposición disparándose en el pie?