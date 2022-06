Democracia en almoneda.

Para conmemorar los primeros 100 años de vida constitucional del Estado de Sinaloa, el Congreso del Estado auspició el viernes pasado la conferencia “Democracia fatigada en América Latina a nivel subnacional”, disertada por el profesor salmantino Dr. Manuel Alcántara Sáez.

A decir verdad, hablar de la mala salud de la democracia se ha convertido en un lugar común, poco o nada se puede agregar: la democracia no ha permitido alcanzar el estado de bienestar, es más, no ha conseguido acabar con la pobreza, ni abatir la desigualdad y la inseguridad; hay crisis de representatividad, los partidos políticos están vacíos de militancia y desvinculados de la ciudadanía; y por lo mismo la ciudadanía desconfía de los partidos, sus políticos y los parlamentos que ellos integran.



Si se me permite la reducción, lo que el profesor Alcántara vino a decirnos con su velada crítica al presidencialismo (“la democracia tiene que ver con el respeto a las minorías y el respeto a la oposición”) es que, en gran medida, el desgaste de la democracia está provocado por la falta de profesionalización de la política: los cargos públicos son ocupados por personajes populares pero sin preparación, y que, en el ámbito local, profesionalizar la política debería incorporarse en la agenda de reforma constitucional. ¿Usted cómo la ve?



Lo que sí resulta novedoso es que una conferencia con esta temática sea auspiciada por un congreso con mayoría morenista, más aún si se tiene en cuenta que Morena es el partido que está en la cresta de la ola democrática en México, y tendría que asumir la parte que le toca en la crudeza de esta crítica.

La que esto escribe no le encontraba la cuadratura al círculo, hasta que, en la participación final, el doctor Jesús Tovar Mendoza, secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política (Amecip), hizo la invitación al público presente a cursar el diplomado en ciencias políticas y gobierno avalado por la propia Amecip y la Universidad Autónoma de Guerrero. Primero la enfermedad y luego el remedio. La democracia está en almoneda. ¡Llévele!



La niñez y juventud de mi generación y nivel de ingresos no aspiraban a ser políticos, estaban mal vistos. Tampoco se podía estudiar política, no había esa oferta en las universidades públicas de provincia y aunque la hubiera, no servía para ganarse la vida.

Ahora resulta más que evidente la necesidad de que las juventudes de México estudien Ciencias Políticas.

Un célebre coetáneo, el Dr. Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, compartió hace unos días en una entrevista entrañable concedida a Elisa Alanís (Milenio) el consejo que le dio su padre, el politólogo Arnaldo Córdova, sobre qué carrera universitaria estudiar; vale mucho la pena escuchar la pieza completa, dejo aquí el enlace https://cutt.ly/3KfRtCi.



Con el mismo fin vocacional, recomiendo también ampliamente el conversatorio de los politólogos Flavia Freidenberg y Mauricio Merino “¿Y qué hago con la Ciencia Política? Trayectorias vitales y salidas profesionales” https://fb.watch/8CEyyUEIv_/



LATINOAMÉRICA SINIESTRA, Gustavo Petro será el nuevo presidente de Colombia, que se suma así a los gobiernos también de izquierda en México, Panamá, Chile, Argentina, Honduras, Bolivia y Perú. Todo parece indicar que en octubre se añadirá a esta lista Brasil, en donde las encuestas otorgan amplia ventaja a Luiz Inácio Lula Da Silva sobre el actual presidente, el conservador y nacionalista Jair Bolsonaro.

Este avance simultáneo de la izquierda en América Latina debe facilitar la colaboración de las naciones, aumentando la esperanza de prosperidad para la región.