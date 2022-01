Democracia y libertad de expresión

audima

La mañana del 29 de diciembre de 2021, diez días después de celebradas las elecciones legislativas en Hong Kong, más de 200 oficiales de la Policía allanaron las instalaciones del sitio web de noticias Stand News, detuvieron a seis periodistas bajo el cargo de conspiración para publicar material sedicioso y congelaron los activos de la empresa. Ese mismo día fue bajado todo el contenido de su portal en internet, borradas las cuentas de Facebook y Twitter, y vaciado de contenidos su canal en Youtube. Stand News era un medio especializado en contenidos políticos y sociales, mantenía una postura crítica con el gobierno y en pro de la democracia, se sostenía con los donativos de sus lectores y gozaba entre ellos de la mayor credibilidad lo que le permitía encabezar la clasificación de los medios digitales de noticias. Lo sucedido a Stand News está lejos de ser un caso aislado en Hong Kong, el 24 junio de ese mismo año circuló la última edición impresa del diario Apple Daily, que se vio obligado a cerrar su versión impresa y digital después que sus activos fueran congelados desde el mes de agosto de 2020 y encarcelados varios de sus periodistas y el propietario. Las actuaciones de la fuerza pública contra ambos medios pro democráticos se dieron al amparo de la oscura por imprecisa Ley de Seguridad Nacional que entró en vigor en la ex colonia británica en junio de 2020 y que restringe la libertad de expresión y de reunión. Por estas restricciones, a la libertad de prensa en particular y a las libertades civiles en general, la forma de gobierno en Hong Kong ha dejado de ser considerada como una democracia.

Según el reporte Estado Global de la Democracia 2021 que entrega anualmente el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), a nivel mundial, la integridad de los medios está en declive. Este indicador recoge la medida en que los medios: (1) están libres de control gubernamental; y (2) contemplan una diversidad de opiniones, incluida la crítica al gobierno. Durante los últimos ocho años, el número de países en los que los medios optan por la autocensura ha sido superior al número de países que tienen una prensa libre. De acuerdo a este reporte, México es una de las democracias del mundo en que la integridad de los medios está ligeramente por encima de la media aritmética, aunque en los últimos años se ha registrado un notable descenso en este índice, ello debido a los continuos señalamientos y descalificaciones a que han estado sometidos diversos medios de comunicación y periodistas por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

México es, también, una de las ocho democracias en el mundo, que pese a tener un puntaje relativamente bueno en la organización de elecciones limpias muestra un pobre desempeño de las libertades civiles y debilidad en el sistema de pesos y contrapesos; es decir, contamos con una eficaz democracia formal o procedimental pero no obstante ello, no hemos alcanzado una democracia sustantiva, entendida esta última como aquella democracia que coloca a su ciudadanía en situación efectiva de igualdad jurídica, social y económica. Dicho de otro modo, votamos de forma libre y justa, pero los gobiernos elegidos no nos proporcionan el correspondiente nivel de bienestar. Quizá sea por ello que la democracia como forma de gobierno continúa perdiendo respaldo.

Por último y respecto a la debilidad del sistema de pesos y contrapesos, conviene señalar que el reporte “El estado de la democracia en las Américas 2021”, entregado por IDEA Internacional, recoge que los ataques a los organismos electorales se han tornado más frecuentes. En el caso de México, estos ataques han sido orquestados por el jefe del poder ejecutivo y por el partido oficial. Estas prácticas “amenazan la integridad de los procesos electorales, debilitan el Estado de derecho y alimentan la crisis de legitimidad de las instituciones democráticas y de control.” Se espera que sea en el segundo periodo ordinario de sesiones de la actual legislatura cuando se inicie la discusión de la eventual reforma electoral que tocaría, entre otros temas, un posible ajuste en la integración, facultades y atribuciones del INE. Ya tenemos un INE eficaz, no vendría mal ejercer un poco de autocrítica que nos procure un INE más eficiente.