Gubernaturas y paridad transversal

La reforma constitucional de 2019 conocida como “paridad en todo” ordenaba a las entidades federativas adecuar su Constitución y el demás marco reglamentario para adoptar como principio la paridad transversal, y establecía un plazo improrrogable de un año para ello.

No lo hicieron. Ante esta omisión, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han tenido que tutelar los derechos políticos de las mujeres en las elecciones locales de 2021 y 2022 emitiendo lineamientos y sentencias para garantizar el principio de paridad en la postulación a las gubernaturas.

En 2018, antes de esta reforma teníamos tres gobernadoras, transcurridas las elecciones del 2022, habrá nueve. El objetivo es que haya dieciséis mujeres y dieciséis hombres gobernando de manera simultánea en las entidades.

Aunque a la fecha han legislado en la materia los estados de Hidalgo, Coahuila y Estado de México; la única legislación local vigente es la de Hidalgo y se aplicará hasta la elección de 2028. En Estado de México la reforma que empujó la mayoría morenista en el Congreso no ha sido publicada por el gobernador priista Alfredo del Mazo; y en Coahuila, la reforma empujada y aprobada por la mayoría priista en el Congreso y publicada por el gobernador Miguel Ángel Riquelme fue revocada hace dos semanas por el Tribunal Superior de Justicia de la entidad, atendiendo a la impugnación que presentaron legisladores de Morena argumentando “violaciones graves y sustanciales a los requisitos de la deliberación que sobre esa disposición debió darse en los ayuntamientos”, por lo que el Congreso de Coahuila deberá consultar de nueva cuenta a los municipios si están de acuerdo en los términos en que será modificada la constitución del Estado y deliberar posteriormente en el pleno las objeciones que se presenten.

En ambas entidades se renovará la gubernatura en 2023 y al no contar con un marco legal local que proteja los derechos políticos de las mujeres a ser votadas en condiciones de igualdad, será de nueva cuenta el INE quien emita las reglas que deberán acatar los partidos en la postulación de candidaturas. Al ser dos las gubernaturas en contienda, los partidos políticos con registro nacional deberán postular una mujer al menos en una de ellas; solo que en esta ocasión los partidos estarán obligados a que, la mujer que postulen, compita en la entidad donde el partido tenga más posibilidades de ganar, a diferencia del 2022 donde las relegaron a las entidades “chiquitas”.

En las pasadas elecciones hubo dos mujeres morenistas, Maki Ortiz en Tamaulipas y Susana Harp en Oaxaca, que se inconformaron por el procedimiento interno que usó el partido para seleccionar las candidaturas. No pudieron competir, pero sus casos visibilizaron aspectos en los que el INE debía reforzar las reglas de paridad.

Así el TEPJF al resolver los expedientes SUP-JDC-91/2022 y SUP-JDC-434/2022 ordenó al INE que supervise que los partidos modifiquen sus procesos internos de selección para garantizar la paridad sustantiva en la postulación, es decir, que supervise que los partidos postulen mujeres en las entidades donde tengan la mayor fuerza electoral.

El asunto se discute este día en comisiones del INE y deberá ser aprobado en breve por su Consejo General, con el fin de que las fuerzas políticas le notifiquen, a más tardar 30 días antes del inicio de su proceso interno de selección de candidatos, en qué entidad postularán mujer.

Así, conforme a los resultados de la elección de 2017 en dichas entidades, Morena y su coalición deberán postular mujer en el Estado de México y, si atendemos a los usos y costumbres de ese partido, la ungida sería de nuevo la maestra Delfina Gómez. En tanto que el PRI, que en 2017 fue primera fuerza electoral en las dos entidades, deberá elegir en cuál de las dos compite con una candidata; todo apunta a que será también en el Estado de México, con Alejandra del Moral. El panorama en esta entidad se complementaría con Juan Zepeda, que se espera sea abanderado en esta ocasión por Movimiento Ciudadano (MC). De los partidos con registro nacional, sería entonces MC quien postularía mujer en Coahuila, ya que las previsibles coaliciones postularían hombres conforme al escenario analizado. Atendiendo a las encuestas, el 2023 cerraría con diez mujeres encabezando gobierno en las entidades federativas.

Coincido con los partidos políticos en que no es lo deseable que el INE supedite lo que deba suceder en el escenario político de una entidad a lo que ocurra en territorio de otra u otras entidades, pero en tanto no haya en los Estados un marco vigente que regule la paridad, no hay de otra, es deber del INE velar porque prevalezca lo establecido en la Constitución federal.

Si para las elecciones de 2024, al menos una de las nueve entidades que renovarán ese año su gubernatura cuenta ya con su propio marco regulatorio donde se haya armonizado el principio de paridad transversal conforme a lo que establece la Constitución Federal, habría un claro conflicto competencial entre éste y los previsibles lineamientos del INE para el cumplimiento del principio de paridad como hasta ahora los conocemos. Es especulación pura, pero llegaremos a ese momento conforme las legislaturas locales cumplan con lo que mandató el Congreso de la Unión el 2019 y adopten como principio la paridad transversal.

Como analizamos en este mismo espacio, lo que los congresos locales están haciendo al legislar la paridad es hacer obligatoria para los partidos políticos la alternancia de género en la postulación de candidaturas de una elección a otra. Pero patean el bote de la alternancia lo más lejos que pueden, es decir, en vez de que la enmienda sea aplicable al proceso electoral inmediato, la avientan hasta el proceso electoral siguiente. Es en este punto donde las mujeres en política debemos poner atención a lo sucedido con la reforma en Coahuila.

Como dijimos antes la reforma fue revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, pero el dato interesante es que al mismo tiempo se impugnó también ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ya alistaba un proyecto que forzaba a Coahuila a elegir a una Gobernadora para el periodo 2023-2029, y no hasta el periodo 2029-2035 como había aprobado el legislativo. El proyecto fue desechado en la sesión del lunes pasado del pleno de la SCJN al quedarse sin materia por haber sido revocada la disposición normativa controvertida. Tenemos una Corte garantista, aprovechemos el momento. Empujemos para legislar la paridad.

PARLAMENTO ABIERTO para discutir la reforma electoral fue aprobado la semana pasada por Morena y aliados, empezará el 12 de julio. Se discutirán todas las propuestas de reforma presentadas, incluida la del Presidente y las de la oposición, para lo cual se establecerán cuatro ejes temáticos generales: régimen democrático de partidos; instituciones electorales; organización del sistema electoral; e implementación de acciones afirmativas a favor de las minorías. Se prevé una convocatoria plural en la que podrán participar los consejeros electorales, tanto del INE como de los OPL, si así lo desean.



NOMBRAMIENTO. Vaya desde aquí la enhorabuena para la Maestra Perla Lyzette Bueno Torres, exconsejera del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, por el nombramiento de que fue objeto la semana pasada como titular de la Defensoría Pública de Derechos Políticos y Electorales de la Ciudadanía Chihuahuense.