Juicio político al INE, un despropósito

En un artículo de 2018 de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad titulado ‘El fuero en México. Entre inmunidad e impunidad’, se argumenta que uno de los objetivos que debe buscar la necesaria reforma constitucional a las leyes que regulan el juicio de procedencia es fortalecer la autonomía concedida a órganos constitucionales autónomos, otorgando inmunidad a los miembros de sus cuerpos de gobierno colegiados. En los hechos, está ocurriendo justo lo opuesto. La Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia (LJPyDP), cuyos términos se debaten aún en el Congreso de la Nación, materializa la posibilidad de llevar a juicio político a los consejeros del Instituto Nacional Electoral. De aprobarse por la Cámara baja en los términos en que fue devuelta la iniciativa de ley por el Senado de la República, se avalaría una causal donde los equipos se meten con el árbitro de las elecciones, lo cual sería un despropósito por donde se lo mire y un auténtico dislate si lo que se quiere es fortalecer la democracia en México.

Empecemos por el principio. Esta ley se origina en la promesa de campaña de López Obrador de eliminar el fuero constitucional, en un intento de acabar con la impunidad con que políticos de todos los colores saquean el país. Con este fin, se aprobaron en ambas Cámaras y en los Estados las reformas constitucionales al Título Cuarto de nuestra carta magna, que trata sobre las responsabilidades de los servidores públicos. Esta reforma, que busca acotar el alcance y funcionamiento de la inmunidad procesal a políticos, fue publicada el 19 de febrero de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, pero falta aún armonizar la ley reglamentaria, es decir, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP). Conviene recordar que, con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción en 2016, parte del articulado de la LFRSP se derogó en aspectos que pasaron a ser regulados en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por lo que, en vez de armonizar la LFRSP, los legisladores optaron por que se promulgue una nueva ley que abrogaría aquella. Se trata de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia que ahora nos ocupa.

La promulgación de esta ley es asunto prioritario para el partido del presidente, tan es así, que la iniciativa fue aprobada en la primera sesión ordinaria en que tomaron parte los diputados de la actual legislatura una vez rendida la protesta de ley, luego pasó al Senado para su revisión, donde se dictaminó en comisiones el 7 de septiembre y se aprobó por el pleno el 13 de septiembre, coincidiendo con el periodo vacacional de consejeros y funcionarios del INE.

Pues bien, en términos de la Ley de Juicio Político, este es procedente ‘cuando los actos u omisiones de los servidores públicos redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho’. Así, en el artículo 7 se enlistan las circunstancias que configuran dicho supuesto. La LFRSP aún vigente contempla ocho circunstancias, la Ley de Juicio Político propuesta por la Cámara de Diputados redujo estas circunstancias a solo cuatro, pero en su paso por el Senado vuelven a quedar en ocho las circunstancias que dan pie a que se inicie un juicio político. Me referiré aquí solo a las porciones normativas que inciden en la actuación del árbitro electoral.

La LFRSP aún vigente contempla en la fracción IV del artículo 7 ‘El ataque a la libertad de sufragio’ como una circunstancia que redunda en perjuicio de los intereses públicos fundamentales. En la iniciativa de ley que salió de la Cámara de Diputados desaparece esta porción normativa y en su lugar se propone que la circunstancia sea ‘La violación de los derechos políticos de los gobernados’. En la discusión en el Senado, esta fracción se desdobla en dos circunstancias, por un lado, se propone en la fracción III ‘Las violaciones a los derechos humanos’, y en la fracción IV se retoma la propuesta original de la LFRSP que los diputados habían suprimido ‘El ataque a la libertad de sufragio...’, y se mete la jiribilla con dedicatoria para el árbitro electoral: ‘… o a la posibilidad material de emitirlo’. Luego en la fracción V se propone ‘La usurpación de atribuciones o el uso ilícito de atribuciones y facultades’.

Estas porciones normativas ‘darían dientes’ al Congreso para actuar contra los colegiados del INE ante situaciones que como ejemplo menciono ahora: Durante la realización de la consulta popular, el presidente López Obrador responsabilizó al INE de la baja participación ciudadana, señaló que ‘se pudieron haber instalado más casillas’, lo que podría configurar un ataque a la posibilidad material de emitir el sufragio. O bien, las acusaciones por parte de legisladores del partido del presidente de que el INE pretendió usurpar funciones del Congreso al normar la consulta de revocación de mandato.

Durante la revisión del dictamen en comisiones del Senado se escuchó fuerte y clara la voz del senador morenista Germán Martínez, señalando en su voto particular respecto al artículo 7, que ‘los incisos IV. y V., presentan una redacción por demás ambigua y peligrosa, ya que no es legible la intención prevista en el inciso IV. referido, por lo que pudiera ser un mecanismo de vindicta política’. Sin embargo, durante la votación en el pleno, retiró este voto particular. En una entrevista para el programa En el tintero, del Canal del Congreso, dijo el senador que ve esta intentona como una ‘regresión a la democracia’, aunque la votó a favor. Agregó, ‘es un cobarde y un mediocre quien culpa al árbitro de los errores de su propio equipo’. Luego añadió, ‘no quiero tampoco un INE protagónico, quiero un INE calladito’. Quizá eso lo explique todo. Son matemáticas básicas.