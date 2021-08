Justicia electoral en México: el cuarto poder

Un elemento fundamental del sistema político-electoral mexicano que ha permitido la recreación y consolidación de la democracia en las tres últimas décadas es el vigente modelo de gobernanza electoral, es decir, el arreglo de las autoridades en materia electoral encargadas de organizar y vigilar los procedimientos de acceso a los cargos de elección popular. Este esquema tuvo su origen producto de las crisis de legitimidad democrática que vivieron sus momentos más álgidos en las elecciones presidenciales de 1976 y 1988. A partir de ahí, el Estado Mexicano se vio obligado a iniciar una serie de reformas electorales que culminaron independizando la función electoral respecto de los poderes ejecutivo y legislativo y depositando la gobernanza electoral en una triada virtuosa: con el INE (antes IFE) como autoridad administrativa electoral, el TEPJF como autoridad jurisdiccional responsable de resolver los conflictos entre las partes y la FEDE para responsabilizarse de la procuración de justicia en materia penal-electoral.

En su creación en 1996 el TEPJF se integró por una Sala Superior funcionando de manera permanente y 5 salas regionales que operaban solo durante el proceso electoral. La integración de la Sala Superior es con 7 magistraturas que duraban en su cargo 10 años improrrogables, al término de los cuales se renovaban en su totalidad. Con este modelo se tuvo dos integraciones de la Sala Superior, la 1996-2006 y la 2006-2016. Sin embargo, la reforma electoral de 2007 introdujo un cambio a este modelo, haciendo permanentes las Salas regionales y, en relación con la Sala Superior, ajustando a nueve años el periodo de cada magistratura e implementando un escalonamiento en la renovación de las mismas, que permitiría, por un lado, aquilatar la experiencia de las y los jueces en beneficio de la impartición de justicia electoral, pero también, hacer que los relevos en las magistraturas se hicieran cada tres años, al término del proceso electoral para no incidir en este.

Así, la integración del TEPJF a designarse en 2016 se compondría por tres magistraturas que durarían 9 años en el cargo (2025), dos que durarían seis años (2022) y dos que tendrían un mandato de 3 años (2019). Las designaciones se hicieron en octubre de 2016, pero inmediato a este hecho, el legislativo modificó ese mismo año un artículo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación a efectos de ampliar la duración en el cargo de 4 magistraturas. Esa iniciativa de ley, conocida como #Leydecuates, permitió que los nombramientos de las magistraturas fueran por 7, 8 y 9 años, pervirtió el espíritu de la reforma electoral de 2007, ocasionó la pérdida de legitimidad del TEPJF y posibilitó con ello el inicio de la descomposición interna del Tribunal Electoral que tuvo un primer acto en diciembre de 2018 con la congruente dimisión de la magistrada presidenta Janine Otálora Malassis y que tocó fondo a inicios de agosto, en la recta final para resolver las impugnaciones de las elecciones de 2021, con una semana convulsa en la que cuatro magistraturas diferentes ostentaron la presidencia de la sala superior.

A propósito, he decidido no asociar la sucesión de hechos aquí desgranados con el correlato de las fuerzas políticas en el legislativo ni las alternancias en el ejecutivo. Sin embargo, también la política necesita divulgarse, no solo la ciencia. En ese sentido, se vuelve de lectura obligada el artículo “La integración del TEPJF al límite de la (in)constitucionalidad” de Arturo Espinosa Silis para la revista Nexos, donde el autor explica en un lenguaje entendible para propios y extraños cómo se analizaron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación las acciones de inconstitucionalidad 99 y 104 de 2016, con cuya resolución el poder judicial abrió la puerta “para que en futuros procesos de designación los legisladores puedan manipular a su antojo los nombramientos mediante reformas legales que sobrepasan las disposiciones constitucionales”.

En una dura crítica vertida en el artículo de 2019 “La renuncia de la presidenta Otálora: crónica una claudicación anunciada”, también en Nexos, los politólogos Juan Jesús Garza Onofre y Javier Martín Reyes, aducen que “quizá ya sea hora de asumir que la justicia electoral no es más que grilla partidista”. Aspecto en el que profundizan en el libro Ni tribunal ni electoral publicado en julio de 2021 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el que como coordinadores compilan el análisis de un conjunto de resoluciones del TEPJF en el que sus fallos por unanimidad o mayoría trazaron la ruta que, a su entender, acabó con la escasa legitimidad de este órgano. Pese a ello, me ubico en el grupo de ciudadanos que no suscribe la arenga presidencial de que todos los magistrados del TEPJF deberían renunciar. No sería una solución responsable. Sin embargo, sí es necesaria a todas luces una reforma que, cuando menos, restituya la temporalidad prevista por la reforma de 2007 en el escalonamiento de la renovación de las magistraturas.

Ante la crisis por la que atraviesa el TEPJF, cobra vigencia la visión del magistrado de la segunda integración Flavio Galván Rivera quien, respecto a la incorporación en 1996 del Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación argumentó que fue, aunque necesaria y pertinente, “funcional y orgánicamente un desacierto, que es necesario corregir ya. […] Por la naturaleza política que subyace en el fondo de los juicios y recursos de su competencia […] lo deseable es que no forme parte de alguno de los tres poderes tradicionales, sino, en una novedosa sistematización del poder público, se debe instituir en la Constitución el Poder Electoral”. ¿Usted qué opina?