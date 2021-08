La austeridad como argumento para una reforma electoral en México

Hay en nuestros días una metáfora muy recurrida para referirse al intrincado arreglo legal del sistema político electoral en México: “andamiaje electoral”, la cual me resulta por demás interesante, quizá por mi doble formación como lingüista y arquitecta. Me explico. Es conocimiento compartido que los andamios son estructuras auxiliares usadas temporalmente durante el proceso de construcción de una obra; son puentes que sirven para llegar a lugares de otra manera inaccesibles y trabajar en el sitio, cumplido lo cual desaparecen. Veámoslo así, son medios que permiten llegar al tercer piso de un edificio que aún no tiene escalera. El término “andamiaje electoral” lo usó por primera vez, aunque con otro significado, Gilberto Rincón Gallardo en diciembre de 1994, en el artículo “De la politización de la sociedad a la socialización de la política”, en dicho texto vertía una crítica al entonces vigente sistema de partido oficial, señalaba el autor que “El PRI es un complejo andamiaje electoral de reproducción del poder político; es parte de los mecanismos presidenciales que actúan en la sociedad a través de bastas formas clientelares de gestión. Nació del poder y se alimenta del poder, pero vive para un sistema con márgenes de libertad y una pluralidad política restringida…”. El término no volvió a emplearse sino hasta el 2001, cuando lo retomó, ya con el sentido actual, Míriam Báez Silva en su artículo “Propuestas para una reforma electoral”: “La identificación de puntos endebles dentro del sistema electoral mexicano requiere atención […] Existen varias propuestas para fortalecer nuestro andamiaje electoral…”. Luego lo usaría en 2006 César Astudillo “…el cambio político de México puede conocerse, en gran medida, a través de las sucesivas reformas constitucionales al andamiaje electoral de 1963, 1972, 1977, 1986, 1990, 1991, 1993, 1994 y 1996”. Pero quien terminaría por normalizar su uso fue el doctor Lorenzo Córdova Vianello, empezando en Los árbitros de las elecciones estatales (2010, libro escrito en coautoría con Astudillo en cuyo análisis subyace la polémica federalismo versus centralismo en la organización de elecciones), y posteriormente, en numerosos ensayos académicos y otras piezas discursivas de su autoría cuando ya fungía él mismo como árbitro electoral. Así, el andamiaje electoral se volvió en el uso sinónimo de andamiaje normativo, andamiaje reglamentario y andamiaje democrático, al tiempo que su significado estructural se extendió a andamiaje institucional para referirse a los órganos responsables de la gobernanza electoral: el INE, la FEDE, el TEPJF y la SCJN.

Al presentar el desarrollo diacrónico del término, lo que me interesa destacar es la transferencia de significado; cómo la carga semántica de la palabra “andamio” en tanto objeto físico de uso temporal, transitorio y utilitario se extiende al término “andamiaje”, que es, en sentido figurado, la estructura desde la que se configura una construcción, en este caso política: la construcción de la democracia. Así, por definición, el andamiaje electoral es un mecanismo de naturaleza variable que está, como los andamios de una obra, moviéndose constantemente de un punto a otro, y son las iniciativas de reforma su vehículo de locomoción.

Esta larga digresión viene a cuento por la conveniente filtración el pasado 19 de agosto de un documento de trabajo del proyecto de reforma electoral que prevé presentar en breve el senador morenista Ricardo Monreal; iniciativa en la que, con la austeridad como argumento (¿de veras?) se propone, entre otras cosas: destituir a las siete magistraturas de la sala superior del Tribunal Electoral y nombrar cinco en su lugar; destituir a los 11 integrantes del Consejo General del INE y que la nueva integración sea con siete consejerías; desaparecer a los Organismos Públicos Locales y que sus funciones las asuma el INE; reducir la base para el financiamiento público a los partidos políticos del 65 al 50 por ciento de la UMA; eliminar los 32 senadores de representación proporcional y a 100 de los diputados por este mismo principio.

Aunque la propuesta filtrada se distancia de las directrices de fondo y forma que guiaron las reformas electorales pasadas (véase el artículo “Una reforma innecesaria e inoportuna” que firma el consejero presidente del INE en la revista Nexos), a nadie debe sorprender esta declaración de intenciones. Por un lado, reformar está en la naturaleza de toda democracia en construcción en tanto que la “austeridad republicana” es la bandera que enarboló desde un inicio el partido en el poder como base para la construcción de su proyecto de país. Sorprende, sí, el desaseo en las formas, es decir, la ausencia de deliberación pública que sea institucional, respetuosa y tolerante; el discurso polarizador del ejecutivo, su falta de interés en construir consensos, el presumible intento de capturar las instituciones que durante más de cuatro lustros han permitido la recreación de la democracia a través de elecciones competidas que han producido niveles de alternancia sin precedente en los tres órdenes de Gobierno a lo largo y ancho del territorio nacional. Quienes representan a la oposición en la Comisión Permanente de la LXV Legislatura no han dudado en manifestar su rechazo a la propuesta del senador Monreal. Mal presagio para los intereses de la 4T.

Para continuar cumpliendo con la misión de divulgación política de esta columna, permítame cerrar recomendando a usted el libro Elecciones, justicia y democracia en México. Fortalezas y debilidades del sistema electoral, 1990-2020, está en su cuarta edición a cargo del TEPJF y es de descarga gratuita en https://bit.ly/3yaPDgK. En palabras de sus coordinadores, Luis Carlos Ugalde y Saíd Hernández, “este libro busca alentar una reflexión del proceso de cambio político que México ha vivido en los últimos años [y proporcionar] ideas para mejorar la calidad de su democracia”.