La captura del INE, con o sin reforma electoral

“Si me corre el INE no importa porque ya lo van a desaparecer los diputados”, así dijo textualmente el secretario de Gobernación, Adán Augusto, el pasado 20 de julio reunido en Aguascalientes con la militancia de Morena para promover la iniciativa de reforma electoral presentada por el presidente. A los funcionarios de la cuatro te la institucionalidad electoral no les importa.

Morena y sus aliados no cuentan con la mayoría calificada necesaria para que se apruebe la reforma del presidente, que propone la desaparición del INE y la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), por lo que las cosas quedarían como hasta ahora. Por disposición constitucional, el órgano de dirección del INE se integra por la presidencia y diez consejerías y, en efecto, corresponde a la Cámara de Diputados elegir a las personas integrantes de dicho Consejo General. Morena ya conoce este procedimiento pues en el 2020 se eligió a 4 de las 11 personas titulares. La convocatoria que echa andar el proceso de selección se emitió a tiempo en febrero de ese año, pero debido a la pandemia las etapas finales fueron aplazadas algunos meses, de tal forma que el INE funcionó con 7 integrantes entre abril y julio de ese año.

Ante el eminente relevo de cuatro figuras en el seno del Consejo General del INE, se empiezan a escuchar voces que apuntan a que, en esta ocasión, el proceso será bloqueado por los legisladores de Morena y sus aliados. Es la Junta de Coordinación Política (Jucopo) el órgano legislativo responsable de emitir la convocatoria para renovar los cuatro lugares de las y los consejeros que terminarán su encargo el 3 de abril de 2023; en este órgano que se integra con los coordinadores de los siete grupos parlamentarios, las decisiones se toman por mayoría absoluta mediante el sistema de voto ponderado, en el que cada coordinador representa tantos votos como diputados integre su grupo parlamentario. Esto es lo que hace posible que los votos de Morena y sus aliados sean suficientes para que la convocatoria pueda no emitirse, condenando al INE a un impasse en el que ya se encuentran otros órganos constitucionales autónomos, entre ellos el INAI, la Cofece, el Ifetel y la Comisión Reguladora de Energía.

En estos casos la omisión de nombrar a los integrantes de los plenos de dichos organismos autónomos ha sido del Senado y del Presidente Andrés Manuel López Obrador; todo apunta a que, aunque no prospere la propuesta de reforma electoral del Presidente, el control de Morena y sus aliados de la Jucopo propiciará la omisión legislativa en la elección de las nuevas consejerías del INE, bloqueando la emisión de la convocatoria.

Morena no tiene los votos necesarios para que se apruebe la reforma constitucional que desaparezca al INE, pero sí tiene la mayoría absoluta en la Jucopo que le permitiría dejar al INE incompleto y acéfalo.

Una situación similar, en la que el Consejo General del órgano electoral no tuviera titular en la presidencia, ni completo su pleno, ocurrió ya a finales de 2013 y principios del 2014 cuando el IFE se transformó en INE. En octubre de 2013 concluyó el periodo de la presidencia del IFE de Leonardo Valdez Zurita y de tres integrantes del Consejo General Alfredo Figueroa, Macarita Elizondo y Francisco Guerrero. Aunque ese IFE debía estar integrado por la presidencia y ocho consejerías, en realidad había operado solo con el presidente y siete consejeros por la renuncia de uno de sus integrantes que no había sido sustituido por la Cámara de Diputados. La discusión de la reforma político electoral que se aprobaría en 2014 con amplio consenso de todos los grupos parlamentarios estaba muy avanzada, por lo que los cuatro consejeros del IFE que aún tenían un nombramiento vigente: María Marván, Lorenzo Córdova, Benito Nacif y Marco Antonio Baños, acordaron ocupar la presidencia del IFE de manera rotatoria en periodos mensuales.

Que se preparen las siete consejerías del INE para un ejercicio similar y para dar la batalla legal que se vendrá a principios de 2023. ¿Puede el Consejo General ser operativo y eficiente con solo siete integrantes? Los morenistas dirán que es posible, pues bien pudo operar el IFE con cuatro figuras en aquellos meses aciagos de principios del 2014. Para atender los asuntos de su competencia, aquel consejo general (CG) tenía seis comisiones permanentes, el CG-INE tiene quince, no puede ser de otra manera pues el INE nació con una serie de atribuciones que nunca tuvo el IFE.

Al INE ya se le intentó asfixiar rasurando su presupuesto. Lo que sigue es debilitarlo desde dentro, capturarlo. El INE y los organismos electorales en las entidades son garante de que el relevo de poderes transcurra en el marco de la legalidad y de manera pacífica. Esta paz social es necesaria para el bienestar de todas las familias. Por el bien de todos, los legisladores de Morena y sus aliados deberían tener esto en mente y abrirse a la construcción de consensos, que para eso fueron electos.