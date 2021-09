La culpa es de Fox

Lo confieso, soy de esos bichos raros que disfrutan presenciando las deliberaciones de los órganos electorales en el mismo grado que un mortal común se deleita siguiendo en la tele el clásico Chivas Vs América. No es común la emisión de juicios u opiniones revisionistas por parte de los integrantes del Consejo General del INE, por eso llamó mi atención la participación del consejero Uuc-kib Espadas durante la sesión ordinaria del Consejo General del INE celebrada el pasado 27 de agosto. Se discutía el punto por el cual se aprueban los lineamientos para la organización de la revocación de mandato, como introducción a comunicar su postura al respecto, dijo el consejero Espadas: “No es que quiera hacer propaganda anacrónica y errada de la pasada consulta popular, pero la culpa la tiene Fox […] Fox claudicó en el deber ordenado por las urnas de consolidar la transición democrática mexicana, lo cual pasaba necesariamente por una reforma constitucional muy profunda, su hipótesis fue que se podía gobernar la transición con las mismas reglas con las que el partido de Estado había gobernado los 70 años anteriores.” Permítanme la arbitrariedad de sacar esta frase de su contexto y aplicarla a la nueva transición lograda en 2018; bajo esta óptica, que el presidente López Obrador y su partido no impulsen una reforma política de gran calado, sería incurrir en el mismo error de quienes le antecedieron en la alternancia. Visto de este modo, una reforma político electoral resulta obligada si lo que se quiere es consolidar la transición democrática, cuya principal implicación es, como lo sentencia el Consejero Espadas, que “el presidencialismo está agotado”. Se tendría por tanto que propiciar una deliberación pública, seria e informada, para generar los consensos que permitan sentar las bases normativas que posibiliten avanzar a un estadio democrático superior. Ante este panorama, la estrategia oficialista de desacreditar al árbitro sin fundamentos ofrece razones para el pesimismo.

En un artículo de 2017 para Sin Embargo, el politólogo Jorge Javier Romero Vadillo analiza el surgimiento y evolución del IFE y resume la situación que enfrenta ahora convertido en INE: “Al INE lo está asfixiando su éxito. Como ha hecho bien las cosas, le han cargado cada vez más responsabilidades. Y después todos le pegan.” El IFE/INE ha cristalizado, solo a medias, la ilusión de una rutina democrática institucionalizada, por un lado, el aspecto procedimental de recibir y contar los votos es intachable: ningún partido lo gana todo, ningún partido lo pierde todo; sin embargo, para que la rutina democrática estuviera completa, todos los actores deberían estar dispuestos a jugar de nuevo con las mismas reglas, y no está sucediendo así. El INE tendría que hacerse cargo de ello.

Ante la inminencia de una reforma electoral fundacional que anticipan el senador Monreal y el presidente de la República, de la que poco se sabe más allá del pregonado “que se vayan todos”, el consejero presidente del INE hizo la semana pasada una defensa a ultranza del vigente sistema electoral nacional en dos actos, el primero, con la publicación del artículo “Una reforma innecesaria e inoportuna” (Nexos), donde sostiene “Las elecciones del pasado 6 de junio, las mejores de nuestra historia desde el punto de vista técnico y organizativo, demuestran que, si no hay cambios en materia electoral, es posible organizar los comicios de 2024 sin mayor problema.” Tiene razón el doctor Lorenzo Córdova cuando afirma que es posible ir a la próxima elección presidencial con el marco normativo vigente, pero no creo que sea un problema menor llegar ahí sin el consenso de todos los actores.

El segundo acto de defensa fue el 25 de agosto en su aparición como convidado de lujo a la apertura de la cuarta temporada del programa de análisis y debate político Tercer Grado (Televisa). Fue un “todos contra uno” del que salió más que airoso el consejero presidente Córdova, como no podía ser de otra manera, dado su bagaje como académico e investigador de más de dos décadas en teoría política, su paso en 2010 por el Senado de la República como secretario técnico de la Comisión de la Reforma del Estado que se concretaría al año siguiente y su experiencia desde 2011 como consejero electoral del IFE y desde 2014 como presidente del Consejo General del INE. Más allá del ánimo de confrontación que se vivió en la mesa integrada por Sergio Sarmiento, Raymundo Rivapalacio, Genaro Lozano, Leo Zuckerman, y moderada por René Delgado, es rescatable 1) la intención del doctor Córdova de patentizar la importancia de primero definir para qué se quiere reformar y 2) el esfuerzo de unos y otros por orientar la discusión hacia temas de fondo que debería abordar la reforma electoral que México necesita, esa sí, para mantener la gobernabilidad durante la transición democrática.

Pero si lo que busca el partido ganador en 2018 y 2021 es consolidar esta transición, como no lo hizo Fox, porque el presidencialismo está agotado, ¿hacía qué régimen deberíamos de transitar? Ante un escenario que requiere por fuerza la reorganización del Estado mexicano, la resistencia del árbitro en negar la oportunidad/necesidad de una reforma es entendible, pero absurda.