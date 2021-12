La revocación como símbolo

audima

La posibilidad de la revocación de mandato supone, a mi entender, el mayor cambio al sistema político electoral mexicano en casi 50 años. Uno muy necesario además, pues, confiere poder de decisión a la ciudadanía para que nadie se sienta absoluto e intocable en el poder. Nos falta la perspectiva que dan los años para darle valor al primer ejercicio de este tipo que, si las firmas necesarias se reúnen, estará sucediendo en 2022.

La implementación de la revocación ha dado lugar a una confrontación directa entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y todos los estamentos del partido en el poder; es una paradoja que la figura presidencial, que sería la directamente afectada por el resultado de este ejercicio, sea también la principal impulsora de la revocación. No se entendería, si no se viera esta circunstancia como un símbolo para devolver la soberanía al pueblo. Por eso no basta con que la revocación de mandato sea posible en la Constitución (artículo 35), es necesario recrear el ejercicio de manera vivencial para que el ciudadano de a pie perciba su real poder tal y como se concibió en el artículo 39 constitucional:

“La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su Gobierno.”

El ejercicio de revocación de 2022, será un símbolo relativamente costoso. La ley en la materia prevé que se organice con las mismas garantías con las que se organiza la elección presidencial. La única economía presupuestaria de una revocación de mandato respecto a una elección constitucional, es que los partidos políticos no están en campaña por lo que solo reciben los recursos para su gasto corriente en año no electoral. Por eso considero que fue una provocación que Morena y sus aliados en la Legislatura no hayan aprobado al INE el presupuesto en los términos en que fue solicitado para instrumentar este ejercicio. Lo dijimos en su momento en esta columna, ante el recorte de que fue objeto el presupuesto del INE para 2022, no hay economías presupuestarias que resulten suficientes para organizar con garantías la revocación de mandato, de ahí que el único camino viable para el INE haya sido litigar esta situación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El INE al presentar la controversia constitucional ante la SCJN para objetar el presupuesto asignado para 2022 actuó, digámoslo así, de oficio. Recuérdese que fue la propia Corte la que anteriormente y con motivo de la organización de la consulta popular, resolvió que era obligación del INE prever en su solicitud de presupuesto los recursos adicionales para estos ejercicios de participación ciudadana y controvertir el presupuesto finalmente asignado en caso de no contar con la suficiencia presupuestal para realizarlos.

Como no hay fecha que no se llegué, la SCJN se pronunció sobre este asunto y fue contundente al negar al INE la medida cautelar solicitada. La Corte enfatizó la obligación constitucional que tiene el INE de organizar la revocación de mandato en los términos establecidos por la ley, pero “pateó” el asunto de fondo de la controversia, al no pronunciarse sobre la afectación patrimonial al INE por no habérsele asignado recursos suficientes para la organización de la revocación. El ministro instructor, Juan Luis González Alcántara Carrancá, determinó que “La afectación” sólo se revelará si se emite la convocatoria para votar en la jornada de revocación de mandato.

Faltaba la respuesta del INE. La discusión que se vivió el pasado viernes durante la sesión extraordinaria de su Consejo General arrojó una votación divida, donde seis consejerías con las posturas más técnicas se posicionaron a favor de suspender de manera temporal las actividades de la revocación de mandato, y cinco, las más ideológicas, estuvieron en contra. Es de destacar la intervención final del diputado Mario Llergo Latournerie, representante de Morena ante el INE, que mostró por primera vez una apertura a discutir las condiciones legales y presupuestales bajo las cuales sería posible para el INE llevar a cabo el ejercicio con garantías.

Técnicamente recibir las opiniones y realizar el escrutinio y cómputo en casilla del ejercicio de revocación de mandato es más sencillo que el de una jornada de votación constitucional, por lo que considero que hay algunos aspectos técnicos que se pueden replantear para que la instrumentación del ejercicio de revocación resulté menos costoso sin que peligre la certeza del mismo: (1) Reducir de siete a cinco los funcionarios de la mesa directiva de casilla (tres propietarios y dos suplentes); (2) Reducir al 10 por ciento el porcentaje de ciudadanos a insacular; (3) Implementar en una sola etapa la insaculación, capacitación y designación de los funcionarios de casillas, reduciendo a la mitad el periodo legal requerido para ello; (4) Aumentar de 4 a 8 la cantidad de casillas atendidas por cada capacitador (esto es posible al disminuir la cantidad de ciudadanos a visitar y capacitar); (5) Reducir la cantidad de capacitadores contratados y el periodo de contratación, lo cual es factible en virtud de las propuestas anteriores.

El INE es un activo de la ciudadanía y de la democracia en México. Sus órganos de dirección, su servicio profesional y el personal de la rama administrativa operan como un preciso mecanismo de relojería durante la organización de los diversos ejercicios de participación ciudadana. La suspensión temporal de las actividades de la revocación de mandato brinda un parteaguas para que el INE acepte sin dilación la mano extendida de los legisladores de Morena que permita analizar y realizar de manera conjunta los ajustes a la ley reglamentaria y al presupuesto necesario para su implementación.

La ciudadanía no quiere un INE beligerante ni un poder legislativo sordo. Este diálogo exige madurez y confianza, ya es tiempo de que Morena esté a la altura del compromiso histórico que la ciudadanía le confirió con su voto. El simbolismo detrás de la realización del primer ejercicio de revocación de mandato en esta tercera alternancia bien vale la pena.