La revocación de mandato, la SCJN y el atentado a la democracia

audima

Por el precedente que sentará, el plebiscito revocatorio del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador debe celebrarse con todas, todas, todas, las garantías constitucionales de una elección presidencial, lo cual implica en una primera instancia, que se instalen las casi 161 mil casillas que garantizarán a la ciudadanía su derecho político a participar de esta decisión en iguales condiciones que en 2018, durante la elección. Disponer del presupuesto para organizar este ejercicio es lo que defiende el INE con argumentos jurídicos y técnicos y a lo que obstinadamente se niegan el poder ejecutivo y el partido en el poder. Y no solo se niegan, sino que desacreditan falazmente, un día sí y otro también, al árbitro de las elecciones ante la opinión pública. Así no, presidente. Así no, doctora Sheinbaum. Así no, diputado Sergio Gutiérrez Luna.

Tendrá que ser el poder judicial quien dirima. Pero tiene que hacerlo ya. Debe hacerlo ya. Es urgente. Lo que está en juego es la fortaleza del sistema de pesos y contrapesos que nos hemos dado los mexicanos para cumplir el anhelo de vivir en las condiciones de justicia social y de igualdad que persigue toda democracia.

Para defender nuestro proyecto de vida defendamos la democracia. Exijamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que resuelva ahora, que resuelva ya, el fondo de la controversia constitucional 209/2021 promovida por el INE en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 aprobado por la Cámara de Diputados, por la afectación a su ámbito de atribuciones constitucionales, específicamente las vinculadas con la organización de la jornada de revocación de mandato.

No se molesten mis tres lectores en buscar en el índice de Controversias Constitucionales pendientes de resolver del sitio de internet de la SCJN, de qué se trata este asunto y en qué va. Encontrarán un renglón en blanco. Así de transparentes.

El INE son los miles de aspirantes de todos los rincones de México que este fin de semana presentaron el examen de conocimientos para integrarse al equipo de campo que operará la revocación de mandato. El INE son los cientos de funcionarios del Registro Federal de Electores y de las Juntas Distritales y Locales que en estos momentos trabajan a marchas forzadas para validar cuanto antes que las firmas de las personas promoventes de la revocación, reúnan al menos ese 3 por ciento del padrón de electores repartido en 17 entidades que exige la ley. Se conseguirá a principios de esta semana. Ello permitirá que el Consejo General pueda inmediatamente emitir la convocatoria de la revocación, condición que puso la corte para pronunciarse sobre la afectación patrimonial y competencial al INE.

La independencia del poder judicial y la probidad de su ministro Presidente, Arturo Zaldívar, fueron puestas a prueba en 2021, cuando el legislativo aprobó el decreto de la reforma de justicia federal donde se incluyó el artículo 13 transitorio que ampliaba hasta el 2024 el periodo del actual presidente de la Corte y de los consejeros de la Judicatura Federal. Al declarar inconstitucional, por unanimidad, este precepto normativo, Zaldívar y los magistrados salieron airosos. Fue un revés para los fines del presidente López Obrador, y un triunfo para México. Nadie puede estar por encima de la Constitución.

La celebración del primer plebiscito revocatorio es un absurdo que pone en vilo a la democracia en México. Es función de la SCJN resolver este asunto, poner orden sin dilación porque el tiempo apremia. Es deber de todos exigirle a la Corte que se pronuncie sobre el asunto de fondo de la controversia constitucional 209/2021, empezando por los colegas que acuden semanalmente a la conferencia de prensa del ministro presidente, Arturo Zaldívar.

El pueblo no quiere remover de su cargo al presidente de México, por el contrario, su gestión goza de una aprobación solo dos puntos menor a la que tiene el INE (Mitofsky http://www.consulta.mx/); a pesar de ello el plebiscito revocatorio de su mandato se celebrará el domingo diez de abril. Morena es el principal promotor de un ejercicio creado a la medida para procurarse propaganda y de paso minar la confianza que la ciudadanía tiene en el INE.

La Corte deberá avalar que la revocación se celebre con todas las garantías constitucionales. Que sean los resultados de la participación los que dejen, una vez más, retratado al presidente.

Tome nota. Este sábado el senador Félix Salgado Macedonio dejó su curul en el Senado de la República para apoyar a AMLO en la consulta de revocación de mandato.