Lorenzo, el romántico, y la odisea de la prensa en México

LORENZO, EL ROMÁNTICO. La democracia en México está en riesgo. La imagen de estos días muestra a Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, visiblemente encanecido, cansado. “Me voy a poner romántico, si defender la democracia implica pisar la cárcel, lo voy a hacer”, dijo cuando le preguntaron si teme ir a la cárcel con motivo de la denuncia penal presentada en contra de seis consejeros del INE el pasado diciembre por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Y es que a raíz de esta denuncia, la agenda del presidente del INE ha sido más que agotadora en el afán de defender no a su persona o a sus colegas del Consejo General, sino la autonomía del órgano ciudadano que preside, y con eso quiere decir, defender a la democracia. Omnipresente, se ha reunido con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con legisladores del PAN, PRD, Morena y del Grupo Plural en el Senado; con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, coincidió hasta en cuatro ocasiones en menos de 30 días, y ha sostenido un incansable “diálogo circular” con académicos y con representantes de los más diversos medios de comunicación. La publicación a fines de enero del reportaje “Así vive en Houston el hijo mayor de AMLO” vino a conceder al INE, y a su presidente, un necesario respiro del acoso presidencial, que por el momento enfoca sus baterías contra los periodistas de Latinus y la organización de la sociedad civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

‘LATINUS’ 1-0 AMLO. El reportaje en el que se describe el estilo de vida nada austero de la familia del primogénito de AMLO no plantea, a mi juicio, un conflicto de intereses ni mucho menos la existencia de actos de corrupción, pero sí golpea por debajo de la línea de flotación la construcción del proyecto de país delineado por la 4T, pues no es un ejemplo del compromiso con la austeridad que tanto ha pregonado. El marcador queda así: Latinus uno, pues ya consiguió lo que los partidos de oposición no han podido, unificar el sentimiento antiamlo; el presidente cero, ya que al revelar los ingresos de Carlos Loret de Mola violó las leyes que juró cumplir y hacer cumplir.

NACE EL PERIÓDICO ‘EL INDEPENDIENTE’. El enfrentamiento del presidente con los medios de comunicación no se justifica, pero es entendible si se tiene en cuenta que el sistema electoral mexicano viene de una etapa en la que los medios de comunicación han tenido el poder suficiente para proponer candidaturas y conducir la opinión pública hasta hacerlas triunfar. Es en este ambiente de tensión entre la prensa y el gobierno que surge, El Independiente. El nuevo impreso empezará a circular el 1 de marzo. Se espera que sea diario y de circulación nacional. La nota de presentación en sociedad la firma el propio don Carlos Ramírez, titular de la columna “Indicador Político” y quien será el director de este proyecto. El anuncio estuvo precedido de dos columnas de opinión que analizan: 1) La dimensión social del periodismo y su papel en la transición política en México y 2) El rol de la prensa como bloque de poder. Será interesante conocer quiénes son esos jóvenes empresarios que fondean a El Independiente, pero aún más interesante será contar con una nueva propuesta editorial que se presenta como plural y diversa y que pretende “usar el poder de la información para construir sociedad civil, dinamizar la sociedad política y educar al lector como ciudadano”.

RADICALES HASTA EL TUÉTANO. El partido del presidente no descansa. A la denuncia penal contra los consejeros del INE se sumó la semana pasada la denuncia penal por traición a la patria que, a nombre del grupo parlamentario de Morena, presentó el senador Alejandro Armenta Mier contra la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), ello para que se investigue una concesión para explotar litio en Sonora que la empresa canadiense Bacanora Lithium cedió a la compañía minera china Ganfeng. Esta denuncia penal es el último episodio de un sistemático acoso presidencial a la labor de los órganos constitucionales autónomos. Al presidente no le gustan los contrapesos, le estorban en su ofrecimiento de “arrancar de raíz el régimen corrupto”, pero debe asumir que quien intenta arrancar algo de raíz termina necesariamente lastimado.

A OTRO PERRO CON ESE HUESO. Cada vez que escuche despotricar en contra de las decisiones o actuaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), puede tener la seguridad de que le quieren manipular. No lo permita. El INE es de la ciudadanía y no se manda solo. El INE solo hace aquello a lo que las leyes le facultan. Las leyes son aprobadas por el Poder Legislativo. El Legislativo lo integran los partidos políticos. El INE no interpreta la ley, la aplica a la letra. La última instancia en materia electoral es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), eso quiere decir que todos los acuerdos tomados por el INE pueden ser impugnados ante el TEPJF. Es el Tribunal el último intérprete de las leyes en materia electoral. Que no lo manipulen. El INE nos representa a todas y todos, y si se llegara a equivocar, porque es de humanos errar, el Tribunal siempre puede corregir.

ADIÓS AL DIAMANTE NEGRO. En democracia son correctas y deseables las alternancias, por eso celebro que en Movimiento Ciudadano haya triunfado el proyecto de futuro sobre el pragmatismo de los votos. A veces se gana más aun perdiendo.