México y el voto transnacional: memoria, balance y perspectivas

Hace quince años tuve el circunstancial honor de ser parte de la primera generación de mexicanos votantes desde el extranjero. Un trámite engorroso en las formas, pero impecable por robusto y transparente: para poder participar, se debía tener vigente la credencial para votar expedida en México, solicitarle al IFE la inscripción en la Lista Nominal de Mexicanos en el Extranjero y remitirle comprobante del domicilio en el país de residencia.

Hecho eso y tras unos meses recibí en mi casa de Ciutat Vella, en Barcelona, un paquete postal cuyo contenido me pareció en su diseño muy folklórico, el arte era como el de los cuadernos de la línea distroller de Scribe que en portada traen el cómic de una imagen religiosa y una leyenda simpática del tipo “virgencita, plis, cuídame”. Me pareció muy ad hoc para el momento político de México, que en su primera alternancia tenía en la presidencia al panista Vicente Fox Quezada. Cuando abrí el paquete recuerdo haber pensado “si el presidente usó en campaña un estandarte de la Virgen de Guadalupe, ¿por qué el IFE no podría apelar a la mexicanidad?”

En el paquete que recibí, había además de la boleta para votar por la Presidencia de la República y un sobre con el porte postal pagado para enviar mi voto de regreso, instructivos, dos cedés, uno de audio con la plataforma electoral de las personas candidatas y el otro con mensajes de vídeo de los candidatos y de Luis Carlos Ugalde, que era entonces el Consejero Presidente del IFE. Pero había también en el paquete, y es lo que más recuerdo, una pulsera de tela que traía grabado “Con mi voto México está completo”, la cual porté muy orgullosa en mi mano izquierda durante todo el 2006.

Ese año se consiguió la mayor participación porcentual de mexicanos en el extranjero de las tres votaciones que de entonces a la fecha se han realizado: de cada diez mexicanos inscritos para votar fuera del país, ocho enviamos nuestro voto. Recuerdo también que el ejercicio resultó muy costoso. Para instrumentar el voto desde el extranjero se gastaron, sumando al costo de producción y envío de las boletas, el costo de las campañas de promoción en Estados Unidos y de credencialización en zona fronteriza, 476 8 millones de pesos, si eso se divide entre los 32 632 votos recibidos, a los precios de la época, habría alcanzado sobradamente para que el IFE me pagara un boleto de avión de ida y vuelta a México para votar en mi casilla de toda la vida.

BALANCE. Lo que se consiguió en 2006 va más allá del presupuesto ejercido, del tamaño de la lista nominal en el extranjero o de la tasa de participación, lo realmente importante es que, atendiendo a la progresividad de los derechos humanos, se hizo efectivo por vez primera el derecho al voto de los mexicanos migrantes y, México es, a nivel mundial, el segundo país con mayor cantidad de migrantes, solo superado por India.

En las elecciones federales de 2012 la estrategia desplegada por el IFE para implementar el voto transnacional se mantuvo casi sin cambios, se inscribieron para votar 59 115 ciudadanos y se recibieron 40 714 votos para una participación del 68.87 por ciento. La reforma electoral de 2014 que transformó al IFE en INE introdujo también tres modificaciones sustanciales de forma y de fondo al procedimiento para hacer efectivo el voto en el extranjero: 1) se mandató al INE expedir una credencial para votar desde el extranjero, 2) se ampliaron las formas válidas para emitir el voto, así, además del voto postal y el presencial en las urnas de las embajadas, se autorizó el voto electrónico, y 3) se ampliaron los cargos a elegir al incluir a los senadores y la posibilidad de votar también por las gubernaturas y jefe de Gobierno de la Ciudad de México cuando estuviera contemplado en las constituciones de las entidades. Así, en la elección 2018 fueron 181 873 mexicanos que se inscribieron para votar desde el extranjero, obtuvieron su credencial y la activaron. De este total, 98 470 hicieron efectivo un voto postal para presidente de la República, alcanzándose una participación del 54.14 por ciento.

En lo que respecta a las elecciones locales, conviene destacar que algunas entidades ya permitían el voto desde el extranjero previo a la modificación constitucional de 2014, posterior a dicha enmienda vino la armonización legislativa en las entidades, de manera tal que a la fecha son ya 21 entidades las que en sus constituciones permiten votar para elegir gobernador a los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero; este derecho aún no es efectivo en los estados de Campeche, Durango, Hidalgo, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Quintana Roo y Veracruz.

RETOS Y PERSPECTIVAS. Según datos de la ONU, en 2019 vivían en el extranjero alrededor de 12 millones de mexicanos. El reto logístico que tendrá el INE de cara a las elecciones de 2024 para credencializar a los mexicanos en el extranjero y promover su participación es muy grande, si tenemos en cuenta que el 2018 solo el 1.6 por ciento de la población migrante tramitó y activó su credencial para votar desde el extranjero y de este universo, solo la mitad remitió su voto. Otro reto será hacer efectiva la posibilidad del voto electrónico desde el extranjero, a ese respecto, las pasadas elecciones de 2021 se constituyeron en un laboratorio de pruebas que demostró fehacientemente que el mecanismo se puede instrumentar de forma segura y que ello incentiva la participación ciudadana: el 67 por ciento de los mexicanos que votaron desde el extranjero en las elecciones locales de 2021 lo hicieron por esta vía.

Por último, existe una deuda pendiente con la población mexicana migrante: conseguir que tengan representación en los congresos (federal y locales). Actualmente solo en algunas entidades, se ha ampliado la posibilidad de sufragar por la figura del diputado migrante o binacional: Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Guerrero y Zacatecas. Extender esta representación al resto de los congresos locales y al congreso federal sería un acto de justicia, teniendo en cuenta que en México las remesas recibidas del exterior en el último año, según datos de Banxico, ascendieron a 40 601.3 millones de dólares, lo que equivale al 3.78 por ciento del Producto Interno Bruto y se constituyó como una de las principales fuentes de ingresos del país estando a la par de los ingresos petroleros.

