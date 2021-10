Pasión, responsabilidad y mesura

Quien habla hoy en esta columna no soy yo, es Max Weber en su ensayo “La política como vocación”, me hago cargo de los errores de interpretación. Decía Weber que “Hay dos formas de hacer de la política una profesión. O se vive para la política o se vive de la política.” No son posiciones excluyentes, son más bien, complementarias, “quien vive para la política hace de ello su vida en un sentido íntimo […] alimenta su equilibrio y su tranquilidad con la conciencia de haber dado un sentido a su vida poniéndola al servicio de algo, [pero] todo hombre serio que vive para algo, vive también de ese algo”.

Será el próximo 26 de octubre cuando el Consejo General del INE dé a conocer los nombres de las personas designadas para integrar las consejerías vacantes en los órganos de dirección de los Organismos Públicos Locales de 29 entidades, entre estas designaciones estarán las tres que se encuentran disponibles en el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. En cumplimiento del principio constitucional de paridad de género, en dos de las consejerías electorales vacantes serán designadas mujeres; y en la restante, un hombre.

El proceso de selección ha sido largo por minucioso y bien cuidado. Inició en el mes de abril con la publicación de la convocatoria a la que se inscribieron 45 aspirantes, de los cuales 24 hombres y 20 mujeres cumplieron con los requisitos legales. 39 personas presentaron el examen de conocimientos y, por sus resultados aprobatorios, avanzaron a la etapa de ensayo presencial 10 mujeres y 11 hombres. Cumplida esta etapa, 5 aspirantes hombres y 5 mujeres obtuvieron un dictamen de idoneidad en su ensayo avanzando con ese resultado a la etapa final de valoración curricular y entrevista, misma que fue desahogada el pasado 7 de octubre. Los nombres de las personas aspirantes con opción a ser designadas son: Martín González Burgos, Melina Amilamia León Verdugo, René Alejandro Lizárraga Velarde, Enrique Llamas Medina, Judith Gabriela López del Rincón, Arturo Ordóñez Mondragón, Efrén Ortiz Coronel, Marisol Quevedo González, Carmen Julieta Rodríguez Campos y, quien esto escribe, Hada Rosabel Salazar Burgos. Por el principio de transparencia, las entrevistas son públicas y pueden consultarse en el siguiente enlace https://cutt.ly/2RYAsP8

De cargos como los que serán designados, decía Weber que se ubican en el campo de los políticos profesionales, al ser un equipo dedicado plena y exclusivamente a posibilitar la transferencia del poder emanado del voto ciudadano. Y, dice también, que son tres las cualidades decisivamente importantes para el político: pasión, sentido de la responsabilidad y mesura.

Pasión en el sentido de entrega a una causa y no de un frívolo juego intelectual ni mucho menos prebenda; responsabilidad con esa causa y mesura para guardar la distancia con los hombres y las cosas, pues la política se hace con la cabeza y no con otras partes del cuerpo o del alma.