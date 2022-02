Presente gris y negro futuro para la democracia en México

audima

México dejó de ser una democracia. El pasado 10 de febrero, coincidiendo con el octavo aniversario del Instituto Nacional Electoral, se hizo público el Índice Global de Desarrollo Democrático 2021. Este reporte, que inició en 2006, es elaborado por la Unidad de Inteligencia Económica (UIE) del grupo inglés de medios “The Economist”. El reporte mide cinco indicadores de la democracia en 165 países y dos territorios:

1) Proceso electoral y pluralismo,

2) funcionamiento del gobierno,

3) participación política,

4) cultura política y,

5) libertades civiles.

Para construir esos 5 indicadores la UIE pide a varios expertos que respondan 60 preguntas y asignen a cada respuesta un valor numérico, el promedio ponderado decide la clasificación. ¿Quiénes son estos expertos? Nadie lo sabe; el informe no explica cuántos o quiénes son, su nacionalidad, credenciales o su campo de especialización.

Además de la valoración de los expertos la UIE usa los datos de la Encuesta Mundial de Valores (WVS) que es un programa de investigación internacional dedicado al estudio científico y académico de los valores sociales, políticos, económicos, religiosos y culturales de las personas en el mundo. Para América Latina, se apoya también en los resultados del Latinobarómetro.

En función del puntaje alcanzado por cada país (entre uno y diez), la UIE los clasifica en: democracias plenas (más de 8 puntos), democracias deficientes (entre 6.1 y 8 puntos), regímenes híbridos (de 4.1 a 6 puntos) y regímenes autoritarios (4 puntos o menos).

Desde el año 2006 en que inició la publicación de este reporte y hasta 2011, el índice democrático para México estuvo en ascenso, alcanzando a estar en 6.93 puntos y ser clasificado como una democracia deficiente, pero democracia al fin. Sin embargo, a partir de ese año inició un descenso sostenido en el índice hasta llegar a los 5.57 puntos de 2021, año en que por vez primera el reporte nos clasifica, ya no como una democracia, sino como un régimen híbrido.

Conforme se explica en el apartado metodológico del reporte, un régimen híbrido es aquel en que los procesos electorales presentan irregularidades sustanciales que hacen que las elecciones no sean libres y competitivas, aunque es importante señalar que este no es el caso de México, aquí las elecciones se organizan bien y la ciudadanía participa. Si bien la puntuación alcanzada en el rubro “procesos electorales y pluralismo” es apenas de 6.92, y está muy lejos de los 8.75 puntos alcanzados en 2006, 2010, 2011 y 2013, son las debilidades graves en cultura política y funcionamiento del gobierno junto con la disminución de las libertades civiles las que explican que hayamos dejado de ser una democracia en la clasificación: nuestro estado de derecho es débil, lo mismo que el nivel de organización de la sociedad civil; el acoso y presión sobre los periodistas es insostenible, y la independencia del poder judicial está en entredicho.

Solo dos países de Latinoamérica son considerados por el índice como democracias plenas, Costa Rica y Uruguay. Precisamente hace una semana el Presidente López Obrador al criticar al INE por costoso e ineficiente sugería fijarse en el modelo de Costa Rica de organizar elecciones; pero no caigamos en el error de creer que desaparecer al INE, un órgano ciudadano, y sustituirlo por un órgano técnico controlado por el gobierno será la salvación de la democracia en México. Nuestro problema de fondo es la falta de libertades civiles, no quien cuenta los votos. Costa Rica tiene un sistema de salud universal, en cambio en México 32 millones de personas no tiene ninguna afiliación a servicios de salud. Costa Rica no tiene ejército, y ¿qué creen?, el presupuesto militar en México para el 2022 autoriza a la marina y el ejército a gastar 388 millones de pesos cada día. No, el INE no es el problema, más bien, es parte de la solución.

Desempeño de México en el Índice Global de Desarrollo Democrático