Que hacer política no cueste la vida: mujeres

Siempre es un gozo intelectual escuchar disertar al consejero presidente del INE, doctor Lorenzo Córdova. El escenario de su particular cruzada en defensa de la democracia en México, fue en esta ocasión el puerto de Mazatlán, donde estuvo la semana pasada cerrando con su participación los trabajos del Primer Congreso Nacional de Igualdad de Género e Inclusión, organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES). Ante la crisis de credibilidad que atraviesan los partidos políticos y los parlamentos, señaló “No voy a ser yo el que hable mal del sistema de partidos políticos, no me voy a sumar a esta lógica irresponsable que durante veinte años ha venido alimentando el discurso político de hablar de la partidocracia y hablar mal de los legisladores y hablar mal del Congreso. Sin parlamento y sin partidos no hay democracia, y ya basta de estar construyendo esta narrativa de que los partidos son malos y que el ciudadano es puro. Los partidos están integrados por ciudadanos. Los políticos son ciudadanos y todo ciudadano que interviene en los asuntos públicos hace política, en el mejor de los sentidos”. Por supuesto, después de esta contundente afirmación, hizo una crítica feroz, pero válida, del contradictorio rol desempeñado por los partidos políticos en México en la consecución de la paridad: como legisladores construyeron a lo largo de 29 años el marco legal que obliga a postular mujeres en condiciones de igualdad y garantiza que los órganos de Gobierno se integren de manera paritaria, pero como partidos en competencia electoral por ocupar los cargos públicos han violentado a cada paso el cumplimiento de dicho marco, por eso han tenido que ser las autoridades electorales tanto administrativas como jurisdiccionales quienes a golpe de acciones afirmativas, sanciones y sentencias han hecho posible que hoy el Congreso mexicano esté integrado a mitades por hombres y mujeres. Esos son los contrapesos que todos tenemos que defender, porque la democracia se agota y porque en particular la democracia mexicana no vive su mejor momento.

No podemos soslayar que a medida que las mujeres han ido ganando espacios de poder también se ha recrudecido la violencia en su contra. La erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género es el desafío más urgente que tenemos como sociedad. El rol central en la construcción de una democracia con igualdad lo desempeñará la ciudadanía, participando en política, apropiándose de la cosa pública, votando y opinando, pero, sobre todo, siendo parte del cambio cultural que termine con la cultura machista y permita transitar a una sociedad más incluyente, a una sociedad que respete los derechos de las mujeres y que incentive y valore su participación en la vida pública.

Fueron dos jornadas intensas de discusión y debate en torno a (1) la efectividad de las acciones afirmativas y medidas de inclusión para incrementar la participación política de las mujeres y de otros colectivos en situación de desventaja, (2) el rol desempeñado por la impartición de justicia con perspectiva de género, (3) la comunicación asertiva desde los medios y las instituciones como medida para erradicar la violencia política contra la mujer en razón de género, (4) la aportación del TEPJF y del Poder Legislativo en torno a la igualdad sustantiva, y (5) los desafíos actuales de las autoridades electorales nacionales en materia de igualdad.

En suma, un lucido evento que permitió recuperar en gran medida la presencialidad de expositores y de un público selecto, pero que usted puede consultar completo en el canal de YouTube IEESinaloa. Dicho esto, me sumo al reconocimiento público al esmerado trabajo de equipo realizado por la presidencia, consejerías y personal técnico del IEES en la planeación, organización y conducción de este primer congreso de género e inclusión, que tiene un nombre propio que destacar, gracias maestra Gloria Icela García Cuadras, por imaginarlo y por hacerlo posible. Necesitamos como sociedad este IEES fuerte, unido, dialogante, que teja redes y construya puentes para procurar que a las mujeres sinaloenses hacer política no les cueste la familia y la vida.

Y aunque los reflectores estuvieron puestos en este magno evento en Mazatlán, fue un evento paralelo en Culiacán el que congregó a las cuatro grandes aliadas de las mujeres sinaloenses: la Dra. Teresa Guerra Ochoa, titular de la Secretaría de las Mujeres, la diputada Almendra Negrete Sánchez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Familia del H. Congreso del Estado de Sinaloa, la Dra. Eneyda Rocha, presidenta del Sistema DIF Sinaloa y la licenciada Rosa Elena Millán, subsecretaria de Igualdad Sustantiva y Perspectiva de Género. El Colegio de Sinaloa fue el anfitrión de una mesa redonda en la que se discutió, lo que a mi juicio es el punto medular en el cambio de paradigma social anhelado por todos “El papel de la cultura en la eliminación de la violencia hacia las mujeres en Sinaloa”. Fue un diálogo rico entre mujeres que hablan de frente y sin artificios y que no rehuyen el compromiso histórico que les toca asumir. De eso hablaremos la semana que viene.